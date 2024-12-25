«РИА Новости»: Алиев вернется в Азербайджан после крушения самолета в Актау
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вернется в республику с неформального саммита СНГ в России после крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», который выполнял рейс Баку – Грозный. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«В связи с трагедией президент Азербайджана возвращается в Баку», – уточнил собеседник агентства.
25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в Казахстане рядом с Актау. Перед этим он подал сигнал SOS над Каспийским морем. Самолет был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана в Грозном. На борту воздушного судна находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана писало о 25 выживших.
По данным СМИ, предварительной причиной крушения самолета стало столкновение со стаей птиц. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство России в Казахстане контактирует с властями республики по авиакатастрофе в Актау.