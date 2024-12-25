«РИА Новости»: Алиев вернется в Азербайджан после крушения самолета в Актау

25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в Казахстане рядом с Актау. Перед этим он подал сигнал SOS над Каспийским морем. Самолет был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана в Грозном. На борту воздушного судна находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана писало о 25 выживших.