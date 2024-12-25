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«РИА Новости»: Алиев вернется в Азербайджан после крушения самолета в Актау

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вернется в республику с неформального саммита СНГ в России после крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», который выполнял рейс Баку – Грозный. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В связи с трагедией президент Азербайджана возвращается в Баку», – уточнил собеседник агентства.

25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в Казахстане рядом с Актау. Перед этим он подал сигнал SOS над Каспийским морем. Самолет был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана в Грозном. На борту воздушного судна находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана писало о 25 выживших.

По данным СМИ, предварительной причиной крушения самолета стало столкновение со стаей птиц. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство России в Казахстане контактирует с властями республики по авиакатастрофе в Актау.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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