Алиев провел совещание в связи с крушением самолета в Казахстане

Алиев провел совещание сразу после того, как его самолет приземлился в международном аэропорту «Гейдар Алиев». После крушения воздушного судна, следовавшего из Баку в Грозный, азербайджанский лидер прервал визит в Россию, куда он прибыл для участия в неформальном саммите СНГ.