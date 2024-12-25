Алиев провел совещание в связи с крушением самолета в Казахстане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с крушением пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.
Алиев провел совещание сразу после того, как его самолет приземлился в международном аэропорту «Гейдар Алиев». После крушения воздушного судна, следовавшего из Баку в Грозный, азербайджанский лидер прервал визит в Россию, куда он прибыл для участия в неформальном саммите СНГ.
25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 упал в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау. Предварительной причиной крушения воздушного судна представитель «Росавиации» Артем Кореняко назвал столкновение со стаей птиц. На борту самолета были 67 пассажиров и пять членов экипажа. По данным генпрокуратуры Азербайджана, в результате крушения выжили 32 пассажира.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование ведется по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».