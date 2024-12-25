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Алиев провел совещание в связи с крушением самолета в Казахстане

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с крушением пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

Алиев провел совещание сразу после того, как его самолет приземлился в международном аэропорту «Гейдар Алиев». После крушения воздушного судна, следовавшего из Баку в Грозный, азербайджанский лидер прервал визит в Россию, куда он прибыл для участия в неформальном саммите СНГ.

25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 упал в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау. Предварительной причиной крушения воздушного судна представитель «Росавиации» Артем Кореняко назвал столкновение со стаей птиц. На борту самолета были 67 пассажиров и пять членов экипажа. По данным генпрокуратуры Азербайджана, в результате крушения выжили 32 пассажира.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование ведется по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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