МВД России объявило в розыск Илью Яшина

В тот же день вечером пресс-служба Кремля сообщила, что все обменянные с российской стороны заключенные были помилованы, включая Яшина. Согласно российскому законодательству, помилование освобождает от несения ответственности за преступление, а также запрещается повторное привлечение по тому же делу. В декабре 2022 г. Мещанский суд Москвы назначил бывшему муниципальному депутату наказание в виде восьми лет и шести месяцев колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию.