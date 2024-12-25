МВД России объявило в розыск Илью Яшина
МВД РФ объявило в розыск Илью Яшина
«Никаких повесток и официальных уведомлений мне не приходило, формальный повод тоже неизвестен», – написал он в своем Telegram-канале, добавив, что по его мнению ведомство могло объявить его в розыск для ареста в случае возвращения в Россию.
МВД не сообщало о новом уголовном деле против Яшина.
1 августа в Анкаре прошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. В Белом доме также подтвердили обмен заключенными. Президент США Джо Байден сообщил, что в общей сложности страна договорилась об освобождении 16 человек из России, включая пятерых граждан Германии и семерых россиян.
В тот же день вечером пресс-служба Кремля сообщила, что все обменянные с российской стороны заключенные были помилованы, включая Яшина. Согласно российскому законодательству, помилование освобождает от несения ответственности за преступление, а также запрещается повторное привлечение по тому же делу. В декабре 2022 г. Мещанский суд Москвы назначил бывшему муниципальному депутату наказание в виде восьми лет и шести месяцев колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию.
Кроме того, согласно приговору, Яшину запрещено в течение 4 лет заниматься администрированием интернет-ресурсов. Суд счел вину подсудимого полностью доказанной, отметив, что Яшин действовал по мотивам политической ненависти с целью формирования негативного отношения к деятельности российской армии на территории Украины в ходе спецоперации.