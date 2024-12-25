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МВД России объявило в розыск Илью Яшина

Ведомости

МВД РФ объявило в розыск Илью Яшина (считается в России иноагентом), который в августе вышел на свободу из колонии в результате масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада, следует из розыскной базы ведомства.

«Никаких повесток и официальных уведомлений мне не приходило, формальный повод тоже неизвестен», – написал он в своем Telegram-канале, добавив, что по его мнению ведомство могло объявить его в розыск для ареста в случае возвращения в Россию.

МВД не сообщало о новом уголовном деле против Яшина.

1 августа в Анкаре прошел большой обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. В Белом доме также подтвердили обмен заключенными. Президент США Джо Байден сообщил, что в общей сложности страна договорилась об освобождении 16 человек из России, включая пятерых граждан Германии и семерых россиян.

В тот же день вечером пресс-служба Кремля сообщила, что все обменянные с российской стороны заключенные были помилованы, включая Яшина. Согласно российскому законодательству, помилование освобождает от несения ответственности за преступление, а также запрещается повторное привлечение по тому же делу. В декабре 2022 г. Мещанский суд Москвы назначил бывшему муниципальному депутату наказание в виде восьми лет и шести месяцев колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию.

Кроме того, согласно приговору, Яшину запрещено в течение 4 лет заниматься администрированием интернет-ресурсов. Суд счел вину подсудимого полностью доказанной, отметив, что Яшин действовал по мотивам политической ненависти с целью формирования негативного отношения к деятельности российской армии на территории Украины в ходе спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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