Четыре человека погибли при обстреле ВСУ курского Льгова

В больнице находятся пятеро пострадавших, в их числе – одна женщина в тяжелом состоянии. В результате обстрела серьезно повреждены пятиэтажный и два одноэтажных дома, а также здание салона красоты. В расположенных по соседству частных домах выбиты стекла, не менее 12 машин получили повреждения. Кроме того, разрушен незначительный участок газопровода.