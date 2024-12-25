Четыре человека погибли при обстреле ВСУ курского Льгова
При украинском обстреле Льгова в Курской области, предварительно, погибли четыре человека. Об этом врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, в результате варварского обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице», – написал Хинштейн.
В больнице находятся пятеро пострадавших, в их числе – одна женщина в тяжелом состоянии. В результате обстрела серьезно повреждены пятиэтажный и два одноэтажных дома, а также здание салона красоты. В расположенных по соседству частных домах выбиты стекла, не менее 12 машин получили повреждения. Кроме того, разрушен незначительный участок газопровода.
В городе развернут оперштаб облправительства, в работе задействованы все службы, подчеркнул глава региона. Организована эвакуация жителей поврежденных домов, их снабжают всем необходимым. По словам Хинштейна, в поврежденных и соседних домах приостановлена подача газа и электроснабжения, аварийные бригады приступают к их восстановлению. Сотрудники МЧС потушили все очаги возгорания, тепловой контур в домах с выбитыми окнами вскоре будет закрыт.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после того, как в регион вторглись украинские войска. В субъекте действуют режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.