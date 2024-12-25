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Четыре человека погибли при обстреле ВСУ курского Льгова

Ведомости

При украинском обстреле Льгова в Курской области, предварительно, погибли четыре человека. Об этом врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате варварского обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице», – написал Хинштейн.

В больнице находятся пятеро пострадавших, в их числе – одна женщина в тяжелом состоянии. В результате обстрела серьезно повреждены пятиэтажный и два одноэтажных дома, а также здание салона красоты. В расположенных по соседству частных домах выбиты стекла, не менее 12 машин получили повреждения. Кроме того, разрушен незначительный участок газопровода.

В городе развернут оперштаб облправительства, в работе задействованы все службы, подчеркнул глава региона. Организована эвакуация жителей поврежденных домов, их снабжают всем необходимым. По словам Хинштейна, в поврежденных и соседних домах приостановлена подача газа и электроснабжения, аварийные бригады приступают к их восстановлению. Сотрудники МЧС потушили все очаги возгорания, тепловой контур в домах с выбитыми окнами вскоре будет закрыт.

Удар по Льгову был нанесен утром 25 декабря. Хинштейн заявлял, что держит ситуацию на контроле.

Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после того, как в регион вторглись украинские войска. В субъекте действуют режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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