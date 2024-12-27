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АНО «Диалог» подала в американский суд иск против ФБР

Ведомости

АНО «Диалог» подала иск против ФБР в ответ на ложные обвинения в адрес компании в распространении недостоверной информации, а также в связи с неправомерным захватом ее домена. Об этом «Ведомостям» сообщили в управлении общественных связей АНО «Диалог».

Заявление было подано адвокатами «Диалога» из юридической фирмы Pietragallo Gordon Alfano Bosick & Raspanti (Филадельфия), специализирующейся на спорах с госорганами. Ответчиками по делу стали США и министерство юстиции. Иск поступил в окружной суд штата Пенсильвания 26 декабря.

По словам гендиректора АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, с помощью искового заявления организация оспаривает доказательную базу, которую прежде американский суд признал достаточной для выдачи первоначального ордера на конфискацию в сентябре доменов, связанных с «Диалогом».

«Мы упоминаемся только в трех пунктах заявления ФБР, состоящего из 158 пунктов, и в нем нет никаких доказательств подделки документов, отмывания денег или создания фейковых новостей. Скорее всего, правительство США будет сопротивляться процессу и попытается сделать его как можно более закрытым», – предположил Табак.

4 сентября 2024 г. ФБР обвинило «Диалог» во вмешательстве в выборы в США. По заявлению минюста США компания и ее гендиректор попали под американские санкции. Кроме того, были конфискованы доменные имена. 31 октября Табак заявил о планах подать иск против ФБР и отстаивать законные интересы «Диалога» в американском суде.

28 октября «Ведомости» сообщали, что Великобритания ввела санкции против «Диалога». Под ограничения также попали ООО «ГК Структура» и Агентство социального проектирования, а также гендиректор «Структуры» Николай Тупикин, политологи Илья Гамбашидзе и Андрей Перла. Отмечалось, что активы компаний и физлиц в государстве будут заморожены. Кроме того, попавшим в санкционный список физлицам запрещается въезд в страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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