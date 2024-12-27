АНО «Диалог» подала в американский суд иск против ФБР

28 октября «Ведомости» сообщали, что Великобритания ввела санкции против «Диалога». Под ограничения также попали ООО «ГК Структура» и Агентство социального проектирования, а также гендиректор «Структуры» Николай Тупикин, политологи Илья Гамбашидзе и Андрей Перла. Отмечалось, что активы компаний и физлиц в государстве будут заморожены. Кроме того, попавшим в санкционный список физлицам запрещается въезд в страну.