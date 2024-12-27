АНО «Диалог» подала в американский суд иск против ФБР
АНО «Диалог» подала иск против ФБР в ответ на ложные обвинения в адрес компании в распространении недостоверной информации, а также в связи с неправомерным захватом ее домена. Об этом «Ведомостям» сообщили в управлении общественных связей АНО «Диалог».
Заявление было подано адвокатами «Диалога» из юридической фирмы Pietragallo Gordon Alfano Bosick & Raspanti (Филадельфия), специализирующейся на спорах с госорганами. Ответчиками по делу стали США и министерство юстиции. Иск поступил в окружной суд штата Пенсильвания 26 декабря.
По словам гендиректора АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, с помощью искового заявления организация оспаривает доказательную базу, которую прежде американский суд признал достаточной для выдачи первоначального ордера на конфискацию в сентябре доменов, связанных с «Диалогом».
«Мы упоминаемся только в трех пунктах заявления ФБР, состоящего из 158 пунктов, и в нем нет никаких доказательств подделки документов, отмывания денег или создания фейковых новостей. Скорее всего, правительство США будет сопротивляться процессу и попытается сделать его как можно более закрытым», – предположил Табак.
4 сентября 2024 г. ФБР обвинило «Диалог» во вмешательстве в выборы в США. По заявлению минюста США компания и ее гендиректор попали под американские санкции. Кроме того, были конфискованы доменные имена. 31 октября Табак заявил о планах подать иск против ФБР и отстаивать законные интересы «Диалога» в американском суде.
28 октября «Ведомости» сообщали, что Великобритания ввела санкции против «Диалога». Под ограничения также попали ООО «ГК Структура» и Агентство социального проектирования, а также гендиректор «Структуры» Николай Тупикин, политологи Илья Гамбашидзе и Андрей Перла. Отмечалось, что активы компаний и физлиц в государстве будут заморожены. Кроме того, попавшим в санкционный список физлицам запрещается въезд в страну.