Двое пострадавших в авиакатастрофе под Актау находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в результате крушения пассажирского самолета в Казахстане находятся в тяжелом состоянии, всего в федеральных медцентрах и больницах Москвы остаются девять человек. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Состояние двоих из них остается тяжелым, четверо, в том числе ребенок, – в состоянии средней степени тяжести», – сказал Кузнецов (цитата по ТАСС).
Еще три человека, уточнил он, идут на поправку, их состояние врачи оценивают как легкой степени тяжести.
25 декабря самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился возле Актау. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный. На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек. Выжили 29 человек, в их числе – девять россиян. 27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на первоначальный вывод экспертов, основанный на осмотре обломков судна и показаниях свидетелей, заявил, что на самолет могло быть оказано воздействие извне. По его словам, пассажиры и бортпроводники слышали взрыв, когда воздушное судно находилось в небе над Грозным, а один из членов экипажа был ранен в руку. На крыле самолета «можно увидеть следы дыр», а внутри зафиксированы повреждения фюзеляжа и «различных режущих инструментов».
Глава Росавиации Дмитрий Ядров говорил, что «в этот день и в эти часы» украинские боевые беспилотники предпринимали атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ.