Самолет «Уральских авиалиний» сел в Египте с отказавшим при взлете двигателем
Самолет «Уральские авиалинии», следовавший из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления из-за неисправности двигателя, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
Инцидент произошел 3 января 2025 г. при наборе высоты. На эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Шарм-эль-Шейха, посадка прошла успешно, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Для выполнения рейса будет отправлен резервный борт, уточнили в «Уральских авиалиниях».