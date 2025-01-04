Самолет «Уральских авиалиний» сел в Египте с отказавшим при взлете двигателем

Инцидент произошел 3 января 2025 г. при наборе высоты. На эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Шарм-эль-Шейха, посадка прошла успешно, сообщили в пресс-службе авиакомпании.