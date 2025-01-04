В Новом Орлеане обнаружили две заложенные террористом бомбы
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили в Новом Орлеане два взрывных устройства, их планировал привести в действие Шамсуд-Дин Джаббар, который 1 января устроил в городе теракт. Об этом сообщает ФБР.
1 января в Новом Орлеане террорист наехал на толпу людей на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль. Подозреваемый мертв, 14 человек в результате нападения погибли, еще 35 пострадали.
Представитель ФБР Кристофер Райя сообщил, что саперы обнаружили два самодельных взрывных устройства (СВУ) на перекрестке улиц Бурбон и Орлеан и на перекрестке улиц Бурбон и Тулуз. Оба устройства были обезврежены. По его данным, ФБР получило видеозапись, на которой видно, как Джаббар закладывает оба устройства.
В пресс-релизе уточняется, что нападавший планировал устроить взрывы с помощью передатчика, который был найден в его грузовике. «Пока не ясно, почему не взорвались бомбы: потому что Джаббар не активировал передатчик, или потому что тот не сработал», – пишет New York Times.
После атаки 1 января ФБР и министерство внутренней безопасности США разослали бюллетень всем правоохранительным органам страны с предупреждением об угрозе терактов, как в Новом Орлеане.