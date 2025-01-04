В Новом Орлеане обнаружили две заложенные террористом бомбы

В пресс-релизе уточняется, что нападавший планировал устроить взрывы с помощью передатчика, который был найден в его грузовике. «Пока не ясно, почему не взорвались бомбы: потому что Джаббар не активировал передатчик, или потому что тот не сработал», – пишет New York Times.