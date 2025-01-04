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В Новом Орлеане обнаружили две заложенные террористом бомбы

Ведомости

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили в Новом Орлеане два взрывных устройства, их планировал привести в действие Шамсуд-Дин Джаббар, который 1 января устроил в городе теракт. Об этом сообщает ФБР.

1 января в Новом Орлеане террорист наехал на толпу людей на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль. Подозреваемый мертв, 14 человек в результате нападения погибли, еще 35 пострадали.

Представитель ФБР Кристофер Райя сообщил, что саперы обнаружили два самодельных взрывных устройства (СВУ) на перекрестке улиц Бурбон и Орлеан и на перекрестке улиц Бурбон и Тулуз. Оба устройства были обезврежены. По его данным, ФБР получило видеозапись, на которой видно, как Джаббар закладывает оба устройства.

В пресс-релизе уточняется, что нападавший планировал устроить взрывы с помощью передатчика, который был найден в его грузовике. «Пока не ясно, почему не взорвались бомбы: потому что Джаббар не активировал передатчик, или потому что тот не сработал», – пишет New York Times.

После атаки 1 января ФБР и министерство внутренней безопасности США разослали бюллетень всем правоохранительным органам страны с предупреждением об угрозе терактов, как в Новом Орлеане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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