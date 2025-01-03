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ABC: ФБР предупредило о возможности повторных терактов, как в Новом Орлеане

Ведомости

ФБР и министерство внутренней безопасности США разослали бюллетень всем правоохранительным органам страны с предупреждением об угрозе терактов, как в Новом Орлеане, сообщает ABC News.

По информации ABC News, бюллетень был разослан в качестве меры предосторожности. Правоохранительным органам США предлагаются советы по предотвращению возможных атак.

В разосланном тексте говорится, что «Исламское государство (организация признана террористической и запрещена в РФ)» призывает сторонников использовать транспортные средства для совершения терактов.

1 января в Новом Орлеане террорист наехал на толпу людей на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль. По данным ФБР подозреваемый мертв, 14 человек погибли, 35 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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