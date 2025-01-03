ABC: ФБР предупредило о возможности повторных терактов, как в Новом Орлеане
ФБР и министерство внутренней безопасности США разослали бюллетень всем правоохранительным органам страны с предупреждением об угрозе терактов, как в Новом Орлеане, сообщает ABC News.
По информации ABC News, бюллетень был разослан в качестве меры предосторожности. Правоохранительным органам США предлагаются советы по предотвращению возможных атак.
В разосланном тексте говорится, что «Исламское государство
1 января в Новом Орлеане террорист наехал на толпу людей на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль. По данным ФБР подозреваемый мертв, 14 человек погибли, 35 пострадали.