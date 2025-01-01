ФБР подтвердило смерть террориста в Новом Орлеане

Бюро квалифицирует произошедшее как теракт. Рано утром 1 января в Новом Орлеане автомобиль врезался в толпу на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль – популярном туристическом месте. В результате погибли 10 человек, еще 30 получили ранения. Полиция предполагает, что действия водителя были преднамеренными. После столкновения он вышел из автомобиля и открыл огонь. Очевидцы сообщают, что машина на высокой скорости пробила установленные барьеры, а затем началась стрельба.