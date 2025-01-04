В Японии умерла старейшая жительница Земли

Старейшая жительница планеты умерла 29 декабря по естественным причинам. Итоока жила в доме престарелых, уточняет Kyodo. Томико Итоока родилась 23 мая 1908 г. Она была признана старейшим живущим человеком после смерти в августе 2024 г. жительницы Испании, которой было 117 лет. 12 декабря 2023 г. в возрасте 116 лет также скончалась долгожительница из Японии 116-летняя Фуса Тацуми.