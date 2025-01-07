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Больше 50 человек погибли при землетрясении в Тибете

Ведомости

В результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая погибли не менее 53 человек, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные регионального штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Еще 62 человека пострадали. Землетрясение произошло утром 7 января на глубине 10 км, Его эпицентр находился в сельском китайском уезде Тингри. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1, передает Reuters. После землетрясения жители региона, где проживает около 800 000 человек, сообщили о десятках афтершоков.

В декабре 2023 г. землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в провинции Ганьсу 18 декабря. Эпицентр находился в 5 км от границы с провинцией Цинхай. Очаг залегал на глубине 10 км. В результате погибли свыше 100 человек.

В январе прошлого года землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Глубина очага составила 22 км. В результате землетрясения пострадали шесть человек. В Алма-Ате в это же время около 21:09 мск произошло землетрясение магнитудой 6,7, пострадали восемь человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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