Больше 50 человек погибли при землетрясении в Тибете

В январе прошлого года землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Глубина очага составила 22 км. В результате землетрясения пострадали шесть человек. В Алма-Ате в это же время около 21:09 мск произошло землетрясение магнитудой 6,7, пострадали восемь человек.