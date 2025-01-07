Больше 50 человек погибли при землетрясении в Тибете
В результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая погибли не менее 53 человек, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные регионального штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Еще 62 человека пострадали. Землетрясение произошло утром 7 января на глубине 10 км, Его эпицентр находился в сельском китайском уезде Тингри. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1, передает Reuters. После землетрясения жители региона, где проживает около 800 000 человек, сообщили о десятках афтершоков.
В декабре 2023 г. землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в провинции Ганьсу 18 декабря. Эпицентр находился в 5 км от границы с провинцией Цинхай. Очаг залегал на глубине 10 км. В результате погибли свыше 100 человек.
В январе прошлого года землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Глубина очага составила 22 км. В результате землетрясения пострадали шесть человек. В Алма-Ате в это же время около 21:09 мск произошло землетрясение магнитудой 6,7, пострадали восемь человек.