В частях МЧС России служат более 300 котов и собак
В частях МЧС России служат более 300 котов и собак, сообщили в Telegram-канале федерального ведомства.
На службе также трудятся белки, рыбки и черепахи, уточняют в МЧС РФ.
«Они выполняют важную задачу – дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов», – рассказали в ведомстве о функциях работы «братьев наших меньших».
Ежедневно на службу с сотрудниками МЧС России заступают животные из отряда «Семенычи», который назван в память о тюменском коте-пожарном Семене.