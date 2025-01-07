Суд конфисковал 18 наручных часов у экс-губернатора Пензенской области
Октябрьский районный суд Пензы конфисковал в пользу государства 18 наручных часов общей стоимостью 9,6 млн руб. у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
У бывшего губернатора были изъяты два изделия марки Rolex, стоимость одного из которых составляет 4,5 млн руб., а другого – 2,5 млн руб. Также в доход государства суд передал четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей.
Кроме того, пензенский суд конфисковал коллекцию из шести ружей Белозерцева, общая стоимость которых превышает 4,5 млн руб. Среди них можно выделить раритетную немецкую двустволку Merkel BDF 303Е, цена которой превышает 2 млн руб.
Измайловский районный суд Москвы в январе 2024 г. приговорил Белозерцева к 12 годам в колонии строгого режима по делу о получении взятки. Вместе с ним на 11 лет был осужден экс-сенатор и председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель.
Долги экс-губернатора составляют более 8,4 млрд руб.