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Суд конфисковал 18 наручных часов у экс-губернатора Пензенской области

Ведомости

Октябрьский районный суд Пензы конфисковал в пользу государства 18 наручных часов общей стоимостью 9,6 млн руб. у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

У бывшего губернатора были изъяты два изделия марки Rolex, стоимость одного из которых составляет 4,5 млн руб., а другого – 2,5 млн руб. Также в доход государства суд передал четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей.

Кроме того, пензенский суд конфисковал коллекцию из шести ружей Белозерцева, общая стоимость которых превышает 4,5 млн руб. Среди них можно выделить раритетную немецкую двустволку Merkel BDF 303Е, цена которой превышает 2 млн руб.

Измайловский районный суд Москвы в январе 2024 г. приговорил Белозерцева к 12 годам в колонии строгого режима по делу о получении взятки. Вместе с ним на 11 лет был осужден экс-сенатор и председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель.

Долги экс-губернатора составляют более 8,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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