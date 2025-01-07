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Российский турпоток во Вьетнам вырос на 84% в 2024 году

Ведомости

Российский турпоток во Вьетнам в 2024 г. вырос на 84,9% вопреки дефициту прямых рейсов и отсутствию чартеров из регионов. Таким образом, российские туристы посетили Вьетнам 232 300 раза, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как сообщается, прирост был достигнут благодаря появлению прямых рейсов и дешевой стыковочной перевозке через Китай.

Как уточняет Ассоциация туроператоров, прямые рейсы во Вьетнам из России сейчас существуют в некурортные города. «Аэрофлот» перевозит людей в Хошимин, а «ИрАэро» – из Иркутска в Нячанг, Ханой, и с октября 2024 г. – на остров Фукуок. Поэтому в 2024 г. 85% российских туристов прибывали на курорты Вьетнама на стыковочных рейсах.

Наиболее популярные месяцы для отдыха у россиян с октября по февраль, наименее популярные – с мая по июль.

Всего в 2024 г. во Вьетнаме зафиксировали 17 583 901 визит иностранцев, что на 39,4% больше, чем в 2023 г. Из них 84,4% прибыли по воздуху, 14,2% – из соседних стран через наземные границы, и 1,4% – по морю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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