Российский турпоток во Вьетнам вырос на 84% в 2024 году

Как уточняет Ассоциация туроператоров, прямые рейсы во Вьетнам из России сейчас существуют в некурортные города. «Аэрофлот» перевозит людей в Хошимин, а «ИрАэро» – из Иркутска в Нячанг, Ханой, и с октября 2024 г. – на остров Фукуок. Поэтому в 2024 г. 85% российских туристов прибывали на курорты Вьетнама на стыковочных рейсах.