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Более 700 британцев присоединились к иску о домогательствах против McDonald's

Ведомости

Свыше 700 работников McDonald's присоединились к судебному иску против компании из-за домогательств. Об этом сообщается на сайте юридической фирмы Leigh Day. На данный момент в исках фигурируют более 450 ресторанов сети.

«В беседах с представителями специализированной группы по работе с претензиями McDonald's люди рассказывали о случаях дискриминации, гомофобии, расизма, дискриминации по признаку инвалидности и притеснениях», – говорится в сообщении компании.

В фирме отметили, что к иску может присоединиться любой действующий сотрудник McDonald's в возрасте до 20 лет. Иск также открыт для тех, кто подвергался прямым или косвенным преследованиям, покинул компанию после июля 2019 г. при условии, если на момент ухода сотруднику было меньше 20 лет.

McDonald's – один из крупнейших работодателей частного сектора Великобритании. В 1450 ресторанах гиганта быстрого питания работают более 170 000 человек. На его веб-сайте указано, что средний возраст сотрудников составляет 20 лет, отметили в Leigh Day.

Первый McDonald's в России открылся на Пушкинской площади 31 января 1990 г. В первый же день он обслужил более 30 000 посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории корпорации. McDonald's приостановил работу в России 14 марта 2022 г. В мае того же года стало известно, что американская корпорация продала свой российский бизнес бывшему совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» из Новокузнецка Александру Говору.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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