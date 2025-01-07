Более 700 британцев присоединились к иску о домогательствах против McDonald's

В фирме отметили, что к иску может присоединиться любой действующий сотрудник McDonald's в возрасте до 20 лет. Иск также открыт для тех, кто подвергался прямым или косвенным преследованиям, покинул компанию после июля 2019 г. при условии, если на момент ухода сотруднику было меньше 20 лет.