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Минтруд предложил провести эксперимент по выплатам больничных самозанятым

Ведомости

Минтруд предложил с 2026 г. начать эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Размер выплат будет фиксированным – 35 000 руб. и 50 000 руб. в год в зависимости от страхового стажа и периода уплаты взносов в социальный фонд, что составит 1344 руб. и 1920 руб. в месяц соответственно. 

Всю сумму самозантый сможет получить, если его официальный стаж работы превышает восемь лет.

Условия могут быть скорректированы после общественного обсуждения законопроекта.

В ноябре 2024 г. правительство России отправило на доработку проект о лишении иностранных граждан возможности получать статус самозанятого в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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