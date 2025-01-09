Минтруд предложил провести эксперимент по выплатам больничных самозанятым
Минтруд предложил с 2026 г. начать эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
Размер выплат будет фиксированным – 35 000 руб. и 50 000 руб. в год в зависимости от страхового стажа и периода уплаты взносов в социальный фонд, что составит 1344 руб. и 1920 руб. в месяц соответственно.
Всю сумму самозантый сможет получить, если его официальный стаж работы превышает восемь лет.
Условия могут быть скорректированы после общественного обсуждения законопроекта.
В ноябре 2024 г. правительство России отправило на доработку проект о лишении иностранных граждан возможности получать статус самозанятого в России.