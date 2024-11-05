Кабмин отправил на доработку законопроект о статусе самозанятых иностранцев в РФ

15 октября «Ведомости» писали, что правительство РФ во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 30 мая разработало законопроект, призванный устранить основание для отказа кандидату на выборах в виде рода занятий «самозанятый». Он был одобрен для внесения в Госдуму на заседании комиссии по законопроектной деятельности, рассказал источник, близкий к комиссии. Поправка (проект документа есть у «Ведомостей») вносится в п. 57 ст. 2 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», раскрывающий понятие рода занятий.