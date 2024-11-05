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Кабмин отправил на доработку законопроект о статусе самозанятых иностранцев в РФ

Ведомости

Правительство России отправило на доработку законопроект о статусе самозанятых для иностранцев в РФ. В кабмине не согласились с инициативой лишить граждан Украины возможности зарегистрироваться в качестве самозанятых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв.

Права на получение статуса самозанятых хотят лишить всех иностранцев, кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это мотивируется недружественной политикой Украины в отношении РФ.

В кабмине указали, что введенный президентом РФ Владимиром Путиным для живущих в России украинцев статус постоянно проживающих иностранцев защищает их, в частности, от депортации или запрета на въезд в РФ, а также позволяет участвовать в программе переселения соотечественников.

15 октября «Ведомости» писали, что правительство РФ во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 30 мая разработало законопроект, призванный устранить основание для отказа кандидату на выборах в виде рода занятий «самозанятый». Он был одобрен для внесения в Госдуму на заседании комиссии по законопроектной деятельности, рассказал источник, близкий к комиссии. Поправка (проект документа есть у «Ведомостей») вносится в п. 57 ст. 2 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», раскрывающий понятие рода занятий.

Правительство предлагает дополнить норму абзацем следующего содержания: «Кандидат, поставленный на учет в налоговом органе как плательщик налога на профессиональный доход, вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого, за исключением случая, когда указанный кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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