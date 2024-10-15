Правительство разработало законопроект о праве самозанятых участвовать в выборах

Чем меньше крючкотворства, тем лучше, но это очень мелкая проблема, которая встречается у неопытного кандидата без юриста, говорит электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Его коллега Олег Захаров считает, что законопроект слишком прямолинейно реализует предписания КС по принципу «одно лечим, другое калечим». «Правительственные корректировки закона о выборах по решениям высшей инстанции часто грешат этим: вместо изменения подхода к регулированию спорных ситуаций кабмин буква в букву использует формулировки КС, и смысл замечаний суда дезавуируется», – говорит он. Поправки формализуют статус самозанятого кандидата, выкидывая в серую зону правового регулирования все нетипичные вариации этого статуса. «Например, профессиональный оценщик или арбитражный управляющий оказываются даже в более сложной ситуации, чем раньше, а решение вопроса о правомерности использования ими формулировки «самозанятый» по-прежнему остается на усмотрение избиркомов и судов, которые могут трактовать его по-разному», – отметил эксперт.-