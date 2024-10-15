Правительство разработало законопроект о праве самозанятых участвовать в выборах

Правительство разработало законопроект о праве самозанятых участвовать в выборахЭтот статус служил основанием для отказа в регистрации кандидатом
Правительство во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 30 мая разработало законопроект, призванный устранить основание для отказа кандидату на выборах в виде рода занятий «самозанятый». Он был одобрен для внесения в Госдуму на заседании комиссии по законопроектной деятельности, рассказал источник, близкий к комиссии. Поправка (проект документа есть у «Ведомостей») вносится в п. 57 ст. 2 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», раскрывающий понятие рода занятий. Предлагается дополнить норму абзацем следующего содержания: «Кандидат, поставленный на учет в налоговом органе как плательщик налога на профессиональный доход, вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого, за исключением случая, когда указанный кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя».
КС по жалобе москвички Екатерины Силаевой 30 мая постановил, что избиркомы и суды не вправе отказывать в регистрации кандидату на выборах, если в графе «Род занятий» у него указан «самозанятый». Заявительнице именно на этом основании избиркомом было отказано в регистрации кандидатом в депутаты на муниципальных выборах в Москве в 2022 г. в районе Восточное Измайлово. Измайловский суд признал законным решение комиссии, согласившись с тем, что сведения о роде занятий Силаевой «противоречат сведениям в документе, подтверждающем род занятий кандидата, и являются недостоверными». Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, после чего заявительница оспорила в КС ст. 2 и 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав».
Законопроект был согласован без замечаний Минфином, Минэком и Центризбиркомом. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве поддержал законопроект, но указал в своем заключении, что термин «самозанятый» в российском законодательстве не используется, а использование КС иных производных от него терминов «самозанятое лицо» и «самозанятый гражданин» «предполагает широкий охват лиц, осуществляющих экономическую деятельность, профессиональных и непрофессиональных участников гражданского оборота». «В случае принятия законопроекта в представленной редакции может возникнуть правовая неопределенность в отношении оценки достоверности сведений о роде занятий кандидатов, которые являются, например, адвокатами или нотариусами, в контексте реализации указанными лицами права быть избранными», – говорится в документе.
Также институт предложил уточнить в законопроекте статус кандидата, который им может быть указан при применении специального налогового режима «налог на профессиональный доход». Такой режим не вправе применять лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц.
Чем меньше крючкотворства, тем лучше, но это очень мелкая проблема, которая встречается у неопытного кандидата без юриста, говорит электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Его коллега Олег Захаров считает, что законопроект слишком прямолинейно реализует предписания КС по принципу «одно лечим, другое калечим». «Правительственные корректировки закона о выборах по решениям высшей инстанции часто грешат этим: вместо изменения подхода к регулированию спорных ситуаций кабмин буква в букву использует формулировки КС, и смысл замечаний суда дезавуируется», – говорит он. Поправки формализуют статус самозанятого кандидата, выкидывая в серую зону правового регулирования все нетипичные вариации этого статуса. «Например, профессиональный оценщик или арбитражный управляющий оказываются даже в более сложной ситуации, чем раньше, а решение вопроса о правомерности использования ими формулировки «самозанятый» по-прежнему остается на усмотрение избиркомов и судов, которые могут трактовать его по-разному», – отметил эксперт.-
Правительство во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 30 мая разработало законопроект, призванный устранить основание для отказа кандидату на выборах в виде рода занятий «самозанятый». Он был одобрен для внесения в Госдуму на заседании комиссии по законопроектной деятельности, рассказал источник, близкий к комиссии. Поправка (проект документа есть у «Ведомостей») вносится в п. 57 ст. 2 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», раскрывающий понятие рода занятий. Правительство предлагает дополнить норму абзацем следующего содержания: «Кандидат, поставленный на учет в налоговом органе как плательщик налога на профессиональный доход, вправе указать в качестве рода своих занятий статус самозанятого, за исключением случая, когда указанный кандидат зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя».
КС по жалобе москвички Екатерины Силаевой 30 мая постановил, что избирательные комиссии и суды не вправе отказывать гражданину в регистрации как кандидату на выборах, если в графе «Род занятий» у него указан «самозанятый». Заявительнице именно на этом основании избиркомом было отказано в регистрации кандидатом в депутаты на муниципальных выборах в Москве в 2022 г. в районе Восточное Измайлово. Измайловский суд признал законным решение комиссии, согласившись с тем, что сведения о роде занятий Силаевой «противоречат сведениям в документе, подтверждающем род занятий кандидата, и являются недостоверными». Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, после чего заявительница оспорила в КС ст. 2 и 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав».
Законопроект был согласован без замечаний Минфином, Минэком и Центризбиркомом. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве поддержал законопроект с замечаниями. В заключении института, в частности, указано, что термин «самозанятый» в российском законодательстве не используется, а использование КС иных производных от него терминов «самозанятое лицо» и «самозанятый гражданин» «предполагает широкий охват лиц, осуществляющих экономическую деятельность, профессиональных и непрофессиональных участников гражданского оборота». «В случае принятия законопроекта в представленной редакции может возникнуть правовая неопределенность в отношении оценки достоверности сведений о роде занятий кандидатов, которые являются, например, адвокатами или нотариусами, в контексте реализации указанными лицами права быть избранными», – говорится в заключении.
Также институт предложил уточнить в законопроекте статус кандидата, который им может быть указан при применении специального налогового режима «налог на профессиональный доход». Такой режим не вправе применять лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц.
Чем меньше крючкотворства, тем лучше, но это очень мелкая проблема, которая встречается у неопытного кандидата без юриста, говорит электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Его коллега Олег Захаров считает, что законопроект слишком прямолинейно реализует предписания КС по принципу «одно лечим, другое калечим». «Правительственные корректировки закона о выборах во исполнение решений КС часто грешат этим: вместо изменения подхода к регулированию спорных ситуаций кабмин буква в букву использует формулировки КС, и смысл замечаний суда дезавуируется», – говорит он. Поправки формализуют статус самозанятого кандидата, выкидывая в серую зону правового регулирования все нетипичные вариации этого статуса. «Например, профессиональный оценщик или арбитражный управляющий оказываются даже в более сложной ситуации, чем раньше, а решение вопроса о правомерности использования ими формулировки «самозанятый» по-прежнему остается на усмотрение избиркомов и судов, которые могут трактовать его по-разному», – отметил эксперт.