К 2030 году в России хотят снизить срок временной нетрудоспособности на 15%
К 2030 г. суммарная продолжительность временной нетрудоспособности взрослых россиян должна быть снижена на 15%. Об этом говорится в указе о национальных целях развития РФ на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., подписанном президентом России Владимиром Путиным.
Снижения планируется добиться за счет формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом.
К 2030 г. также планируется повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 и до 1,8 к 2036 г. Кроме того, планируется увеличить ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Также ожидается увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. и до 81 года к 2036 г.
6 декабря 2024 г. стало известно, что Министерство здравоохранения РФ планирует изменить условия и порядок формирования листков нетрудоспособности. С 1 сентября 2025 г. гражданам, которых за полгода до обращения к врачу уже признавали нетрудоспособными четыре раза, листок нетрудоспособности будут выдавать на срок до трех календарных дней, после чего потребуется решение врачебной комиссии. Нововведение не будет касаться случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.