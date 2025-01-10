К 2030 году в России хотят снизить срок временной нетрудоспособности на 15%

К 2030 г. также планируется повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 и до 1,8 к 2036 г. Кроме того, планируется увеличить ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Также ожидается увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. и до 81 года к 2036 г.