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К 2030 году в России хотят снизить срок временной нетрудоспособности на 15%

Ведомости

К 2030 г. суммарная продолжительность временной нетрудоспособности взрослых россиян должна быть снижена на 15%. Об этом говорится в указе о национальных целях развития РФ на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., подписанном президентом России Владимиром Путиным.

Снижения планируется добиться за счет формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом.

К 2030 г. также планируется повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 и до 1,8 к 2036 г. Кроме того, планируется увеличить ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей. Также ожидается увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. и до 81 года к 2036 г.

6 декабря 2024 г. стало известно, что Министерство здравоохранения РФ планирует изменить условия и порядок формирования листков нетрудоспособности. С 1 сентября 2025 г. гражданам, которых за полгода до обращения к врачу уже признавали нетрудоспособными четыре раза, листок нетрудоспособности будут выдавать на срок до трех календарных дней, после чего потребуется решение врачебной комиссии. Нововведение не будет касаться случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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