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Минздрав планирует изменить порядок выдачи больничных

Ведомости

Министерство здравоохранения РФ планирует изменить условия и порядок формирования листков нетрудоспособности. Проект соответствующего приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В приложении к проекту документа указано, что с 1 сентября 2025 г. гражданам, которых за полгода до обращения к врачу уже признавали нетрудоспособными четыре раза, листок нетрудоспособности будут выдавать на срок до трех календарных дней, после чего потребуется решение врачебной комиссии. Нововведение не будет касаться случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.

2 декабря Минтруд предложил оплачивать больничный демобилизованным и продлить срок, на протяжении которого работодатель не имеет права уволить данную категорию военных. Инициатива касается тех случаев, когда работник заболел или получил травму после окончания службы. Согласно проекту, таким гражданам обязаны оплачивать больничный лист до момента, пока они не смогут выйти на работу. Сейчас военные после окончания мобилизации или срока контракта должны выйти на работу в течение трех месяцев, в противном случае их могут уволить. Нововведения предложены с целью помощи им.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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