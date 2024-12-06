Минздрав планирует изменить порядок выдачи больничных

2 декабря Минтруд предложил оплачивать больничный демобилизованным и продлить срок, на протяжении которого работодатель не имеет права уволить данную категорию военных. Инициатива касается тех случаев, когда работник заболел или получил травму после окончания службы. Согласно проекту, таким гражданам обязаны оплачивать больничный лист до момента, пока они не смогут выйти на работу. Сейчас военные после окончания мобилизации или срока контракта должны выйти на работу в течение трех месяцев, в противном случае их могут уволить. Нововведения предложены с целью помощи им.