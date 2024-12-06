Минздрав планирует изменить порядок выдачи больничных
Министерство здравоохранения РФ планирует изменить условия и порядок формирования листков нетрудоспособности. Проект соответствующего приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
В приложении к проекту документа указано, что с 1 сентября 2025 г. гражданам, которых за полгода до обращения к врачу уже признавали нетрудоспособными четыре раза, листок нетрудоспособности будут выдавать на срок до трех календарных дней, после чего потребуется решение врачебной комиссии. Нововведение не будет касаться случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.
2 декабря Минтруд предложил оплачивать больничный демобилизованным и продлить срок, на протяжении которого работодатель не имеет права уволить данную категорию военных. Инициатива касается тех случаев, когда работник заболел или получил травму после окончания службы. Согласно проекту, таким гражданам обязаны оплачивать больничный лист до момента, пока они не смогут выйти на работу. Сейчас военные после окончания мобилизации или срока контракта должны выйти на работу в течение трех месяцев, в противном случае их могут уволить. Нововведения предложены с целью помощи им.