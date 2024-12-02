Минтруд предложил оплачивать больничный демобилизованным

Благодаря поправкам станет также возможно выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, если мужчина по возвращении с военной службы заболел или получил травму. Мера будет действовать до момента, пока он не выздоровеет. Соответствующие выплаты будут поступать из бюджета фонда пенсионного и социального страхования. Размер будет зависеть от суммы за два предыдущих года, страхового стажа, предельной величины заработка, облагаемого полным тарифом страховых взносов.