Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Минтруд предложил оплачивать больничный демобилизованным

Ведомости

Минтруд предложил оплачивать больничный демобилизованным и продлить срок, на протяжении которого работодатель не имеет права уволить данную категорию военных. Соответствующие поправки должны быть внесены в законы об обязательном социальном страховании, о государственной гражданской службе и в трудовой кодекс, передает РБК со ссылкой на законопроекты, которые есть в распоряжении издания.

Инициатива касается тех случаев, когда работник заболел или получил травму после окончания службы «по мобилизации, службы в войсках национальной гвардии по мобилизации или службы по контракту, заключенному в период мобилизации, военного положения или в военное время, либо после окончания действия контракта добровольца». Согласно проекту, таким гражданам обязаны оплачивать больничный лист до момента, пока они не смогут выйти на работу.

Благодаря поправкам станет также возможно выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, если мужчина по возвращении с военной службы заболел или получил травму. Мера будет действовать до момента, пока он не выздоровеет. Соответствующие выплаты будут поступать из бюджета фонда пенсионного и социального страхования. Размер будет зависеть от суммы за два предыдущих года, страхового стажа, предельной величины заработка, облагаемого полным тарифом страховых взносов.

Сейчас военные после окончания мобилизации или срока контракта должны выйти на работу в течение трех месяцев, в противном случае их могут уволить. Нововведения предложены с целью помощи им.

По данным Минтруда, в следующем году пособия могут быть выплачены на общую сумму в 1,32 млрд руб. В 2026 расходы возрастут до 1,68 млрд, в 2027 – достигнут 2,09 млрд.

22 ноября «Ведомости» писали о новом проекте Минобороны. Ведомство предлагает обязать военных возвращать полученные единовременные выплаты в случае совершения ими грубого дисциплинарного проступка в виде преступления или уклонения от исполнения обязанностей службы. Соответствующий документ изменений министерство подготовило в два акта правительства.

Речь идет о единовременной выплате в размере 195 000 и 400 000 руб., которые были назначены мобилизованным, срочникам и иным гражданам РФ и иностранным гражданам, заключившим во время спецоперации контракт о прохождении военной службы не менее чем на год.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных