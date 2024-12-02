Минтруд предложил оплачивать больничный демобилизованным
Минтруд предложил оплачивать больничный демобилизованным и продлить срок, на протяжении которого работодатель не имеет права уволить данную категорию военных. Соответствующие поправки должны быть внесены в законы об обязательном социальном страховании, о государственной гражданской службе и в трудовой кодекс, передает РБК со ссылкой на законопроекты, которые есть в распоряжении издания.
Инициатива касается тех случаев, когда работник заболел или получил травму после окончания службы «по мобилизации, службы в войсках национальной гвардии по мобилизации или службы по контракту, заключенному в период мобилизации, военного положения или в военное время, либо после окончания действия контракта добровольца». Согласно проекту, таким гражданам обязаны оплачивать больничный лист до момента, пока они не смогут выйти на работу.
Благодаря поправкам станет также возможно выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, если мужчина по возвращении с военной службы заболел или получил травму. Мера будет действовать до момента, пока он не выздоровеет. Соответствующие выплаты будут поступать из бюджета фонда пенсионного и социального страхования. Размер будет зависеть от суммы за два предыдущих года, страхового стажа, предельной величины заработка, облагаемого полным тарифом страховых взносов.
Сейчас военные после окончания мобилизации или срока контракта должны выйти на работу в течение трех месяцев, в противном случае их могут уволить. Нововведения предложены с целью помощи им.
По данным Минтруда, в следующем году пособия могут быть выплачены на общую сумму в 1,32 млрд руб. В 2026 расходы возрастут до 1,68 млрд, в 2027 – достигнут 2,09 млрд.
22 ноября «Ведомости» писали о новом проекте Минобороны. Ведомство предлагает обязать военных возвращать полученные единовременные выплаты в случае совершения ими грубого дисциплинарного проступка в виде преступления или уклонения от исполнения обязанностей службы. Соответствующий документ изменений министерство подготовило в два акта правительства.
Речь идет о единовременной выплате в размере 195 000 и 400 000 руб., которые были назначены мобилизованным, срочникам и иным гражданам РФ и иностранным гражданам, заключившим во время спецоперации контракт о прохождении военной службы не менее чем на год.