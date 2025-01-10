Над российскими регионами за ночь сбили 40 украинских дронов
Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 10 января. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В Ростовской области было уничтожено 16 беспилотников, по четыре – в Курской и Воронежской областях, три – в Брянской области, два – в Краснодарском крае и один – в Белгородской области. Кроме того, 10 дронов были ликвидированы над акваторией Азовского моря.
Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Мясниковском районе в селе Чалтырь из-за атаки БПЛА в частном доме начался пожар, загорелись и припаркованные рядом автомобили. В селе Крым возгорание ликвидируют на территории производственного предприятия. В хуторе Крюков Куйбышевского района беспилотник при падении повредил несколько строений: в семи домах и школе выбиты стекла, посечены фасады и кровля.
После начала Вооруженными силами России спецоперации украинская армия регулярно пытается атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.