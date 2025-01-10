Над российскими регионами за ночь сбили 40 украинских дронов

В Ростовской области было уничтожено 16 беспилотников, по четыре – в Курской и Воронежской областях, три – в Брянской области, два – в Краснодарском крае и один – в Белгородской области. Кроме того, 10 дронов были ликвидированы над акваторией Азовского моря.