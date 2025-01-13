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В Сбербанке заявили о работе «университета мошенников» в даркнете

Ведомости

В даркнете существует «университет» по подготовке мошенников и хакеров для атак на российские компании. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, пишет «РИА Новости».

По словам Кузнецова, для слушателей «учебного заведения» подготовлены курсы и учебные материалы, они сдают экзамены. Обучение, по его информации, поставлено на поток, его прошли уже 10 000 человек.

«Хотели обучиться – 20 000, то есть там еще и конкурс имеется», – добавил Кузнецов.

11 января в Кузнецов назвал три главные мошеннические схемы на 2025 г. Это получение обманом данных для хищения аккаунта на «Госуслугах», «Фальшивый босс», или общение в мессенджерах от имени руководителя, и фальшивые звонки из ведомств. Мошенники также стали «дорабатывать» свои схемы, чтобы обойти банковские системы антифрода. Они все чаще просят граждан снимать наличные и передавать их курьерам, так как понимают, что онлайн-переводы могут быть заблокированы. Людей также призывают открывать счета в менее защищенных банках, чтобы затем оттуда выводить средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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