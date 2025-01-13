В Сбербанке заявили о работе «университета мошенников» в даркнете
В даркнете существует «университет» по подготовке мошенников и хакеров для атак на российские компании. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, пишет «РИА Новости».
По словам Кузнецова, для слушателей «учебного заведения» подготовлены курсы и учебные материалы, они сдают экзамены. Обучение, по его информации, поставлено на поток, его прошли уже 10 000 человек.
«Хотели обучиться – 20 000, то есть там еще и конкурс имеется», – добавил Кузнецов.
11 января в Кузнецов назвал три главные мошеннические схемы на 2025 г. Это получение обманом данных для хищения аккаунта на «Госуслугах», «Фальшивый босс», или общение в мессенджерах от имени руководителя, и фальшивые звонки из ведомств. Мошенники также стали «дорабатывать» свои схемы, чтобы обойти банковские системы антифрода. Они все чаще просят граждан снимать наличные и передавать их курьерам, так как понимают, что онлайн-переводы могут быть заблокированы. Людей также призывают открывать счета в менее защищенных банках, чтобы затем оттуда выводить средства.