Кабмин поддержал запрет увольнения единственных кормильцев в многодетных семьях

В отзыве при этом указано, что законопроект требует доработки: нужно учесть, что расширение трудовых гарантий отдельных категорий сотрудников может повлечь снижение их конкурентоспособности – работодатели при приеме на работу будут учитывать потенциальные дополнительные финансовые и административные издержки. Также законопроект не учитывает, что второй родитель может не состоять в трудовых отношениях, но получать заработок, например, как индивидуальный предприниматель.