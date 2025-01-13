Кабмин поддержал запрет увольнения единственных кормильцев в многодетных семьях
Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на увольнение родителя – единственного кормильца в многодетной семье с малолетними детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.
В отзыве при этом указано, что законопроект требует доработки: нужно учесть, что расширение трудовых гарантий отдельных категорий сотрудников может повлечь снижение их конкурентоспособности – работодатели при приеме на работу будут учитывать потенциальные дополнительные финансовые и административные издержки. Также законопроект не учитывает, что второй родитель может не состоять в трудовых отношениях, но получать заработок, например, как индивидуальный предприниматель.
20 декабря состоялось заседание Госсовета, которое было посвящено вопросам поддержки семей: 2024 г. в России был объявлен Годом семьи. Открывал заседание Владимир Путин, который заявил, что предназначением семьи является продолжение рода, а значит, приумножение народа России. По его словам, семья должна занимать центральную роль в госполитике, тогда получится выйти на успешное решение демографических проблем, в том числе чтобы родители стремились иметь больше детей.
Путин напомнил, что с 2025 г. начнут реализовываться новые нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь и дети». Для успешного будущего «нас с вами, россиян», должно быть намного больше, речь идет об увеличении числа многодетных семей, добавил президент: «Большая семья, в которой растет много детей, – это и есть, и должен быть образ будущего России».