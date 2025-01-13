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Кабмин поддержал запрет увольнения единственных кормильцев в многодетных семьях

Ведомости

Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на увольнение родителя – единственного кормильца в многодетной семье с малолетними детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

В отзыве при этом указано, что законопроект требует доработки: нужно учесть, что расширение трудовых гарантий отдельных категорий сотрудников может повлечь снижение их конкурентоспособности – работодатели при приеме на работу будут учитывать потенциальные дополнительные финансовые и административные издержки. Также законопроект не учитывает, что второй родитель может не состоять в трудовых отношениях, но получать заработок, например, как индивидуальный предприниматель. 

20 декабря состоялось заседание Госсовета, которое было посвящено вопросам поддержки семей: 2024 г. в России был объявлен Годом семьи. Открывал заседание Владимир Путин, который заявил, что предназначением семьи является продолжение рода, а значит, приумножение народа России. По его словам, семья должна занимать центральную роль в госполитике, тогда получится выйти на успешное решение демографических проблем, в том числе чтобы родители стремились иметь больше детей.

Путин напомнил, что с 2025 г. начнут реализовываться новые нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь и дети». Для успешного будущего «нас с вами, россиян», должно быть намного больше, речь идет об увеличении числа многодетных семей, добавил президент: «Большая семья, в которой растет много детей, – это и есть, и должен быть образ будущего России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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