Какие меры поддержки семей обещал Владимир Путин на Госсовете

Какие меры поддержки семей обещал Владимир Путин на ГоссоветеОн предложил продлить семейную ипотеку на вторичное жилье в населенных пунктах, где мало новостроек
В Кремле состоялось традиционное для конца года заседание Государственного совета, которое было посвящено вопросам поддержки семей в честь того, что 2024 г. в России был Годом семьи. Открывал заседание Владимир Путин, который заявил, что предназначением семьи является продолжение рода, а значит, приумножение народа России. По его словам, семья должна занимать центральную роль в госполитике, тогда получится выйти на успешное решение демографических проблем, в том числе чтобы родители стремились иметь больше детей.
В 2018 г. было 23,3% семей с тремя и более детьми, в 2023 г. таких семей уже было более 30%, сказал Путин. Но при этом есть проблемы, когда все больше людей вступают в брак все позже, и поэтому сохраняется тенденция снижения рождаемости. Он напомнил, что со следующего года начнут реализовываться новые нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь и дети». Для успешного будущего «нас с вами, россиян» должно быть намного больше, речь идет об увеличении числа многодетных семей, сказал Путин: «Большая семья, в которой растет много детей, – это и есть и должен быть образ будущего России».
Путин кратко рассказал о мерах, которые уже приняты для поддержки семей, вроде предоставления мест в детских садах в первоочередном порядке, бесплатного обеспечения детей до шести лет лекарствами по рецептам, учащихся школ и учреждений профобразования – бесплатным питанием, а школьников – бесплатным проездом, школьной и спортивной формой, скидок на оплату услуг ЖКХ и др. Президент отметил, что все эти меры – в компетенции регионов, но при этом не везде реализуются в полном объеме. Сейчас уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но он не может превышать шести лет. Также с пятого ребенка не начисляются пенсионные коэффициенты. Поэтому Путин сказал, что надо учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения ими полутора лет. Такая мера поддержит семьи, которые воспитывают пять и более детей, считает Путин.
Путин напомнил, что с прошлого года введено единое пособие на детей до 17 лет включительно, что вице-премьер Татьяна Голикова считает самой действенной мерой по поддержке детей – за исключением материнского маткапитала. Президент предложил повысить доступность социального контракта для семей с небольшими доходами и не учитывать его вместе с единым пособием на детей. Такие меры, по мнению президента, позволяют преодолеть сложные жизненные ситуации для семей. Нужно ответить на колоссальный демографический вызов и сделать так, чтобы в семьях было трое, четверо и больше детей, сказал Путин, поэтому надо совершенствовать и такую меру поддержки, как материнский капитал.
Президент предложил проанализировать пилотный проект по повышению рождаемости, который год реализуется в Пензенской, Новгородской, Тамбовской областях. По словам Путина, необходимо, чтобы бизнес и работодатели принимали более активное участие в решении демографических проблем. Он отметил, что некоторые из компаний уже сейчас выплачивают корпоративный семейный капитал: «Такой по-настоящему государственный зрелый подход нужно, безусловно, поддерживать и поощрять. Сегодня такая единовременная выплата компанией своему сотруднику освобождается от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов». Расходы на поддержку сотрудников с детьми следует считать экономически обоснованными и учитывать при расчете налога на прибыль, подчеркнул Путин. Также он предложил составить рейтинг компаний, где критерием будет число детей до шести лет у сотрудников.
Путин сказал, что необходимы доступные семейные авиаперелеты, о чем говорили 20 декабря на прямой линии. Сейчас в нормативной базе есть 50%-ная скидка на билеты для детей до 12 лет, но норма сформулирована так, что авиакомпании могут ее обходить, отметил президент. Он вновь попросил правительство решить эту проблему до 14 января 2025 г. А также сказал, что необходимо в целом проработать меры по отдыху семей. Еще одной мерой поддержки президент считает – сохранение здоровья взрослых и детей, поэтому важна ранняя диагностика заболеваний, лечение нарушений репродуктивной системы.
Поддержка стремления молодых родителей к раннему рождению детей также является одним из основных направлений в этой сфере, сказал Путин. Сейчас первого ребенка в основном заводят, когда женщине 28-29 лет. По словам президента, потом женщинам хочется вернуться к работе, учебе и уже на второго ребенка не хватает времени. «Нужно уделить особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», – сказал президент.
Здесь же президент высказался о льготной семейной ипотеке – прямая линия показала, что это один из самых главных вопросов, который беспокоит семьи. Путин попросил правительство оставить семейную ипотеку по ставке 6% годовых. Он также отметил, что семейная ипотека вводилась на новостройки, в том числе чтобы поддержать стройкомплекс. Но по мнению Путина, семейную ипотеку можно распространить и на жилье на вторичном рынке. «Не напрягайтесь, Марат Шакирзянович», – заметил Путин, обратившись к вице-премьеру Марату Хуснуллину. Президент добавил, что эта норма будет распространяться на те населенные пункты, где практически не строится новое жилье.
Завершил свое выступление президент словами о том, что в 2025 г. отмечается 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Поэтому он предложил объявить следующий год – Годом защитника Отечества, «в честь современных героев и участников специальной военной операции, а также в память о подвигах наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину».