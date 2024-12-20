Какие меры поддержки семей обещал Владимир Путин на Госсовете

Путин кратко рассказал о мерах, которые уже приняты для поддержки семей, вроде предоставления мест в детских садах в первоочередном порядке, бесплатного обеспечения детей до шести лет лекарствами по рецептам, учащихся школ и учреждений профобразования – бесплатным питанием, а школьников – бесплатным проездом, школьной и спортивной формой, скидок на оплату услуг ЖКХ и др. Президент отметил, что все эти меры – в компетенции регионов, но при этом не везде реализуются в полном объеме. Сейчас уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но он не может превышать шести лет. Также с пятого ребенка не начисляются пенсионные коэффициенты. Поэтому Путин сказал, что надо учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения ими полутора лет. Такая мера поддержит семьи, которые воспитывают пять и более детей, считает Путин.