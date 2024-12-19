Путин обещал убрать лимиты по льготным ипотечным программам

Семейная программа действует до конца 2030 г. и была второй по популярности после льготной программы под 8% (закончилась в июле 2024 г.) – с момента запуска в 2018 г. банки предоставили 1,3 млн кредитов на 5,9 трлн руб. 10 июля 2024 г. правительство изменило условия по программе, сократив категории семей, которым она положена. Сейчас получить семейную ипотеку по ставке 6% с первоначальным взносом минимум 20% могут семьи хотя бы с одним ребенком до шести лет. До этого льготный кредит полагался семьям с ребенком, который родился с 1 января 2018 г. по 31 декабря 202 г., и семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми. Также под новые условия подпадают семьи с двумя несовершеннолетними детьми из городов с населением до 50 000 человек, из регионов с низким объемом строительства или из регионов с индивидуальными программами развития, а также семьи, где есть ребенок-инвалид.