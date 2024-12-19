Путин обещал убрать лимиты по льготным ипотечным программам

Путин обещал убрать лимиты по льготным ипотечным программамМинфин уже подготовил для этого необходимые изменения
По льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов, заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Этот вопрос уже обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет», отметил он.
Ипотека с господдержкой связана с субсидиями со стороны государства, которые покрывают разницу между ставкой по программе и рыночной, напомнил Путин. И эта немаленькая разница «оседает» в банках, заявил он, поэтому им «только в удовольствие должно быть» получать 6% от граждан по кредитам, выданным в рамках семейной ипотеки. Если банки отказываются выдавать такие ссуды, значит, правительство вовремя не направляет эту субсидию в банки, отметил президент, пообещав проверить, так ли это.
«Я прошу правительство обеспечить объемы необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок», – отметил Путин.
Глава государства также назвал сельскую ипотеку важным инструментом в жилищном строительстве: из 110 млн кв. м построенного в прошлом году жилья 50% пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), большая часть из которого – в селе. По словам президента, такие ссуды берут люди 40 лет и старше, которые переезжают для жизни в сельскую местность и строят там семью. «Эта ипотека тоже не должна иметь никаких лимитов. Это несколько десятков миллиардов для бюджета – некритично абсолютно», – заявил он.
То же самое касается IT-ипотеки, продолжил Путин, отметив, что не так много людей ее берут. По его словам, недавно кто-то предлагал закрыть программу, но президент не видит в этом смысла с точки зрения экономии бюджетных средств.
Минфин сразу отреагировал на слова президента – ведомство сообщило, что подготовило изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов. Но никаких дополнительных подробностей Минфин не предоставил.
В декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках «уже решен», отметили в Минфине. «Сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается», – говорится в сообщении.
Также министерство напомнило, что лимиты — это техническая величина, определяющая объем кредитов, которые банки могут выдать в рамках программы, и их основная цель состоит в прогнозировании бюджета.
После окончания массовой льготной ипотеки под 8% некоторые банки стали приостанавливать выдачи ссуд в рамках программы «Семейная ипотека» из-за исчерпания лимитов по ней. В частности, за последние полгода об этом заявляли Сбербанк, ВТБ, банк «Уралсиб» и др. По мере расширения программы и перераспределения лимитов кредитные организации возобновляли выдачи.
С 15 декабря оператор всех льготных ипотечных программ Дом.РФ запустил новый механизм распределения лимитных средств по семейной ипотеке. Теперь сам Дом.РФ будет контролировать общий объем предоставленных кредитов всеми банками на основе еженедельных отчетов. Все оставшиеся неиспользованные средства как текущего, так и нового лимита будут объединены в общий пул. Кроме того, планируется отказаться от индивидуальных квот и оставить только общую, т. е. каждая кредитная организация будет выдавать льготную ипотеку в соответствии со спросом, заявлял замгендиректора института развития Дом.РФ Алексей Ниденс 2 декабря.
В Сбербанке ожидают, что нововведение позволит избежать приостановки выдач банками по семейной ипотеке и сделает этот процесс более удобным для клиентов, сказал его представитель. В текущих условиях, когда основной спрос заемщиков сосредоточен на льготной ипотеке, важно обеспечить более равномерную работу госпрограмм и дать возможность россиянам покупать жилье тогда, когда им это действительно нужно, и без лишнего ажиотажа, отметил представитель ВТБ.
Какие в России есть льготные программы
Семейная программа действует до конца 2030 г. и была второй по популярности после льготной программы под 8% (закончилась в июле 2024 г.) – с момента запуска в 2018 г. банки предоставили 1,3 млн кредитов на 5,9 трлн руб. 10 июля 2024 г. правительство изменило условия по программе, сократив категории семей, которым она положена. Сейчас получить семейную ипотеку по ставке 6% с первоначальным взносом минимум 20% могут семьи хотя бы с одним ребенком до шести лет. До этого льготный кредит полагался семьям с ребенком, который родился с 1 января 2018 г. по 31 декабря 202 г., и семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми. Также под новые условия подпадают семьи с двумя несовершеннолетними детьми из городов с населением до 50 000 человек, из регионов с низким объемом строительства или из регионов с индивидуальными программами развития, а также семьи, где есть ребенок-инвалид.
Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн руб. – в остальных регионах. Семейной ипотекой можно воспользоваться повторно, если предыдущая оформлена до 23 декабря 2023 г. После этой даты получить льготный кредит возможно, в случае если предыдущий полностью погашен, а в семье родился еще один ребенок. Также при рождении ребенка можно рефинансировать ранее взятую ипотеку. Такие же условия действуют для жителей Дальнего Востока, для которых раньше ставка была 5%.
В 2024 г. на реализацию программы «Семейная ипотека» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 млрд руб. Из резервного фонда правительства дополнительно выделено 142 млрд руб. В бюджете на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг. предусмотрены средства в объеме почти 1,5 трлн руб., в том числе в 2025 г. – 637 млрд руб., в 2026 г. – 454,1 млрд руб., в 2027 г. – 358,3 млрд руб.
В 2024 г. «Сбер» выдал около 200 000 кредитов на общую сумму более 1 трлн руб. по семейной ипотеке. Доля выдач программы в общем объеме ипотечного кредитования составляет 43%, следует из данных сервиса недвижимости банка «Домклик». ВТБ с начала года провел в рамках семейной ипотеки более 19 000 сделок на общую сумму 113,8 млрд руб.
IT-ипотека появилась в мае 2022 г. в целях поддержки специалистов аналогичной отрасли. Летом программу продлили до 2023 г., подняв ставку по ней с 5 до 6% и исключив из выдач Москву и Санкт-Петербург. Максимальная сумма кредита составляет 9 млн руб. для всех регионов. За время действия программой воспользовались уже 81 600 специалистов, оформив ссуды на 734,9 млрд руб. Общий лимит по всей программе составляет 750 млрдруб., следует из данных Дом.РФ.
Программа сельской ипотеки действует в России с 2020 г. и является бессрочной. Ее курирует Минсельхоз, а основным участником является Россельхозбанк. Ссуды выдаются для покупки недвижимости в небольших населенных пунктах под 3% годовых. С 2023 г. правительство улучшило условия программы, увеличив максимальную сумму кредита до 6 млн руб.