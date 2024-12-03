Граждане стали чаще использовать маткапитал при оформлении семейной ипотеки

В Сбербанке в этом году 40–41% из 172 000 выданных кредитов по семейной ипотеке заемщики оформляли с использованием материнского капитала, рассказал директор дивизиона «Домклик» Алексей Лейпи на Domclick Digital Forum. ВТБ за 11 месяцев выдал 73 800 кредитов в рамках семейной ипотеки более чем на 436 млрд руб. – примерно в трети сделках клиенты использовали средства материнского капитала, рассказал его представитель. Банк Дом.РФ с начала 2024 г. выдал около 16 000 льготных кредитов суммарно на 90 млрд руб., сказал заместитель председателя правления Алексей Косяков. Доля ссуд с использованием материнского капитала в счет оплаты первоначального взноса за 11 месяцев составила 25% по количеству и 20,67% по объему – около 4000 кредитов на 18,6 млрд руб.