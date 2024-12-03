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Граждане стали чаще использовать маткапитал при оформлении семейной ипотеки

Средства направляются для частично досрочного погашения ссуды или для первоначального взноса
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Граждане активно используют материнский капитал при оформлении семейной ипотеки, особенно после ее обновления в июле, на такие кредиты в крупных банках приходится вплоть до 40% выдач по госпрограмме, следует из данных Сбербанка, ВТБ, банка Дом.РФ, «Абсолют банка» и Промсвязьбанка.

В Сбербанке в этом году 40–41% из 172 000 выданных кредитов по семейной ипотеке заемщики оформляли с использованием материнского капитала, рассказал директор дивизиона «Домклик» Алексей Лейпи на Domclick Digital Forum. ВТБ за 11 месяцев выдал 73 800 кредитов в рамках семейной ипотеки более чем на 436 млрд руб. – примерно в трети сделках клиенты использовали средства материнского капитала, рассказал его представитель. Банк Дом.РФ с начала 2024 г. выдал около 16 000 льготных кредитов суммарно на 90 млрд руб., сказал заместитель председателя правления Алексей Косяков. Доля ссуд с использованием материнского капитала в счет оплаты первоначального взноса за 11 месяцев составила 25% по количеству и 20,67% по объему – около 4000 кредитов на 18,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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