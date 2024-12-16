Сбербанк возобновил сделки по семейной ипотеке
Сбербанк 16 декабря возобновляет проведение сделок по программе «Семейная ипотека» через сервис «Домклик». Об этом сообщил «Ведомостям» директор дивизиона «Домклик» банка Алексей Лейпи.
Минимальный размер первоначального взноса по программе составит от 20,1% по объектам застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции «Комплексное предложение». Сохранить его на уровне от 20,1% можно также с помощью оплаты комиссии застройщиком. В других случаях размер первоначального взноса составит от 50,1%.
«Новый механизм выделения лимитных средств для субсидирования льготных программ, который был запущен Дом.РФ и Минфином, позволит избежать приостановки выдач в будущем и сделает процесс получения льготной ипотеки более предсказуемым для клиентов», – отметил Лейпи.
25 ноября Сбербанк приостановил выдачу ипотечных кредитов по программе семейной ипотеки в связи с исчерпанием лимитов. 30 октября кредитная организация приостановила запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпание лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы. «Ведомостям» в банке сообщили, что запись продолжится после получения «дополнительного лимита от государства».
Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. Такую ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.
10 июля программу «Семейная ипотека» продлили до 2030 г. Гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко говорил, что предложение президента РФ Владимира Путина продлить программу семейной ипотеки до 2030 г. поможет около 350 000 семей ежегодно улучшать жилищные условия.