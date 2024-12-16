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Сбербанк возобновил сделки по семейной ипотеке

Ведомости

Сбербанк 16 декабря возобновляет проведение сделок по программе «Семейная ипотека» через сервис «Домклик». Об этом сообщил «Ведомостям» директор дивизиона «Домклик» банка Алексей Лейпи.

Минимальный размер первоначального взноса по программе составит от 20,1% по объектам застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции «Комплексное предложение». Сохранить его на уровне от 20,1% можно также с помощью оплаты комиссии застройщиком. В других случаях размер первоначального взноса составит от 50,1%.

«Новый механизм выделения лимитных средств для субсидирования льготных программ, который был запущен Дом.РФ и Минфином, позволит избежать приостановки выдач в будущем и сделает процесс получения льготной ипотеки более предсказуемым для клиентов», – отметил Лейпи.

25 ноября Сбербанк приостановил выдачу ипотечных кредитов по программе семейной ипотеки в связи с исчерпанием лимитов. 30 октября кредитная организация приостановила запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпание лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы. «Ведомостям» в банке сообщили, что запись продолжится после получения «дополнительного лимита от государства».

Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. Такую ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.

10 июля программу «Семейная ипотека» продлили до 2030 г. Гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко говорил, что предложение президента РФ Владимира Путина продлить программу семейной ипотеки до 2030 г. поможет около 350 000 семей ежегодно улучшать жилищные условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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