Сбербанк приостановил выдачу семейной ипотеки
«Все обращения клиентов о возможности выйти на сделку будут обработаны в плановом порядке, когда правительство РФ выделит новые лимиты. Также клиентам сообщат о свободных слотах в случае отмены или переноса других сделок», – говорится в сообщении.
Уточняется, что клиенты, которые записались на сделку до 25 ноября включительно, получат кредиты в запланированные даты. Заявки на программу все еще принимаются, их можно подать онлайн через «Домклик» или в офисе Сбербанка.
30 октября Сбербанк также приостановил запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпание лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы «Семейная ипотека». «Ведомостям» в кредитной организации сообщили, что запись продолжится после получения «дополнительного лимита от государства».
Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. Такую ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.