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Сбербанк приостановил выдачу семейной ипотеки

Ведомости

Сбербанк приостановил выдачу ипотечных кредитов по программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимитов. Об этом сообщил «Домклик».

«Все обращения клиентов о возможности выйти на сделку будут обработаны в плановом порядке, когда правительство РФ выделит новые лимиты. Также клиентам сообщат о свободных слотах в случае отмены или переноса других сделок», – говорится в сообщении.

Уточняется, что клиенты, которые записались на сделку до 25 ноября включительно, получат кредиты в запланированные даты. Заявки на программу все еще принимаются, их можно подать онлайн через «Домклик» или в офисе Сбербанка.

30 октября Сбербанк также приостановил запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпание лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы «Семейная ипотека». «Ведомостям» в кредитной организации сообщили, что запись продолжится после получения «дополнительного лимита от государства».

Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. Такую ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 000 человек и имеющие двоих несовершеннолетних детей, семьи с двумя детьми, которые проживают в регионах с низким объемом строительства или регионах, имеющих индивидуальные программы развития, а также семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.

В июле программу «Семейная ипотека» продлили до 2030 г. Гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко говорил, что предложение президент РФ Владимира Путина продлить программу семейной ипотеки до 2030 г. поможет около 350 000 семей ежегодно улучшать жилищные условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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