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Сбер приостановил запись на сделки по «Семейной ипотеке»

Ведомости

Сбербанк с 30 октября приостановил запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпания лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы «Семейная ипотека». Тем не менее, кредитно-финансовая организация восстановит запись после получения «дополнительного лимита от государства», сообщил «Ведомостям» представитель банка.

Для клиентов, успевших записаться на сделку до 30 октября, все останется по-прежнему. Новые заявки будут принимать по ранее утвержденным условиям.

По договорам с суммой до установленного правительством лимита ставка, как и прежде, составит 6%. При оформлении ипотеки сверх лимита средневзвешенная ставка для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 9,4% при сумме кредита от 12,5 млн руб., для других регионов — 10% при сумме кредита от 6,5 млн руб. и выше.

Сбербанк приостанавливал выдачу семейной ипотеки в середине сентября. Выдача кредитов возобновилась 22 октября.

21 октября «Ведомости» писали об изменении Сбербанком условий ипотечного кредитования. С 22 октября банк повысил ставки на 3 п. п. по всем рыночным программам. Минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» составила 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%. По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября. Изменение условий по собственным программам в Сбербанке объясняют ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой. По данным аналитиков Домклик, предоставленным «Ведомостям», за истекший период текущего года Сбер выдал более 173 000 кредитов в рамках «Семейной ипотеки» на общую сумму 862 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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