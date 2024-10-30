Сбер приостановил запись на сделки по «Семейной ипотеке»
Сбербанк с 30 октября приостановил запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпания лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы «Семейная ипотека». Тем не менее, кредитно-финансовая организация восстановит запись после получения «дополнительного лимита от государства», сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Для клиентов, успевших записаться на сделку до 30 октября, все останется по-прежнему. Новые заявки будут принимать по ранее утвержденным условиям.
По договорам с суммой до установленного правительством лимита ставка, как и прежде, составит 6%. При оформлении ипотеки сверх лимита средневзвешенная ставка для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 9,4% при сумме кредита от 12,5 млн руб., для других регионов — 10% при сумме кредита от 6,5 млн руб. и выше.
Сбербанк приостанавливал выдачу семейной ипотеки в середине сентября. Выдача кредитов возобновилась 22 октября.
21 октября «Ведомости» писали об изменении Сбербанком условий ипотечного кредитования. С 22 октября банк повысил ставки на 3 п. п. по всем рыночным программам. Минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» составила 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%. По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября. Изменение условий по собственным программам в Сбербанке объясняют ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой. По данным аналитиков Домклик, предоставленным «Ведомостям», за истекший период текущего года Сбер выдал более 173 000 кредитов в рамках «Семейной ипотеки» на общую сумму 862 млрд руб.