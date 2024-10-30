Сбер приостановил запись на сделки по «Семейной ипотеке»

21 октября «Ведомости» писали об изменении Сбербанком условий ипотечного кредитования. С 22 октября банк повысил ставки на 3 п. п. по всем рыночным программам. Минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» составила 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%. По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября. Изменение условий по собственным программам в Сбербанке объясняют ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой. По данным аналитиков Домклик, предоставленным «Ведомостям», за истекший период текущего года Сбер выдал более 173 000 кредитов в рамках «Семейной ипотеки» на общую сумму 862 млрд руб.