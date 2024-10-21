Сбербанк повышает ставки по ипотеке и возобновляет выдачи семейной

Второй крупнейший ипотечный банк, ВТБ, пересматривал ставки по собственным ипотечным программам в конце сентября и повысил их сразу на 1,5 п. п. Теперь минимальная ставка по кредитам на покупку квартиры начинается в банке с 22% годовых. ВТБ также 20 сентября повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке с 20,1 до 50,1%. В банке объяснили это сокращением лимита на выдачи по данной программе.