Сбербанк повышает ставки по ипотеке и возобновляет выдачи семейной

Сбербанк повышает ставки по ипотеке и возобновляет выдачи семейнойПо рыночным программам ставки превысят 24%, а по льготным увеличится первоначальный взнос – минимум до 50,1%
Сбербанк с 22 октября меняет условия ипотечного кредитования. Банк повышает ставки на 3 п. п. по всем рыночным программам: минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» составляет теперь 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%, сообщил представитель «Сбера». По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября. До последнего момента срок сохранения условий выдачи кредита составлял 90 дней с момента его одобрения.
Изменение условий по собственным программам в Сбербанке объясняют ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой, которая сейчас составляет 19%. Больше половины опрошенных «Ведомостями» экспертов – 16 из 22 – полагают, что на заседании 25 октября Банк России повысит ставку до 20%. Еще шесть респондентов ожидают ее роста до 21%, а один экономист допускает повышение сразу до 22%.
Сбербанк максимально долго сохранял неизменным уровень ипотечных ставок на рынке, единственный из крупных игроков в течение года одобрял заявки по ипотеке, сохраняя для заемщиков возможность получения кредитов по ранее одобренным условиям в течение 90 дней, говорит представитель банка. «Но теперь в связи со сложившейся ситуацией на рынке банк вынужден поднять ставки, в том числе по ранее одобренным кредитам», – отмечает он.
Одновременно с 22 октября Сбербанк возобновляет на сайте «Домклик» выдачи по семейной ипотеке, а также меняет условия выдачи кредитов на покупку квартиры в новостройке (готовое или строящееся жилье) по всем действующим льготным программам: семейной ипотеке, дальневосточной и арктической. Размер первоначального взноса за несколькими исключениями составит теперь минимум 50,1% (ранее – 20,1%).
Минимальный размер первого взноса остается 20,1%, в случае если применяется дисконт за эскроу по объектам партнеров-застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка, либо ипотека оформляется с увеличенным лимитом. Первоначальный взнос также можно сохранить на уровне 20,1% с помощью оплаты комиссии застройщиком или клиентом. В остальных случаях размер первоначального взноса по льготным программам будет начинаться с 50,1%.
Эти изменения будут применены к еще одной госпрограмме – IT-ипотеке – после выделения дополнительного лимита государством и возобновления выдач, говорит представитель банка.
Размер первоначального взноса по базовым ипотечным программам останется без изменений.
На фоне жесткой денежно-кредитной политики, повышенных макропруденциальных надбавок ЦБ на размер первоначального взноса, выдачи ипотечных кредитов по госпрограммам становятся крайне тяжелыми для банков, объясняет представитель Сбербанка. «Для сохранения доступности госпрограмм с низким первоначальным взносом банк внедрил новый механизм, который поддержит клиентов и строительную отрасль в целом», – говорит он.
С 10 октября по 31 марта 2025 г. ЦБ разрешил банкам не применять предельную стоимость кредита (ПСК) в ипотеке – этот показатель регулятор считает и устанавливает для банков на квартальной основе. Такое решение позволит банкам соблюдать требования закона о предельном уровне процентной ставки и отразить изменения в ипотечных ставках в условиях меняющейся ситуации на финансовом рынке, пояснили в ЦБ.
Последний раз Сбербанк повышал ставки по рыночной ипотеке 2 октября: тогда банк увеличил их на 0,9 п. п. Минимальное значение на первичном рынке составило 21,9%, на вторичном – 21,6%.
Второй крупнейший ипотечный банк, ВТБ, пересматривал ставки по собственным ипотечным программам в конце сентября и повысил их сразу на 1,5 п. п. Теперь минимальная ставка по кредитам на покупку квартиры начинается в банке с 22% годовых. ВТБ также 20 сентября повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке с 20,1 до 50,1%. В банке объяснили это сокращением лимита на выдачи по данной программе.