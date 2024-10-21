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/ Экономика

Консенсус-прогноз: ЦБ повысит ключевую ставку до 20%

Такое решение будет принято, чтобы компенсировать проинфляционные эффекты
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров Банка России на предстоящем 25 октября заседании вновь повысит ключевую ставку, уверены все опрошенные «Ведомостями» аналитики. Чуть больше половины экспертов – 16 из 22 – полагают, что ставка вырастет с 19 до 20%. Еще шесть респондентов ожидают ее роста до 21%, а один эксперт допускает повышение сразу на 300 б. п. – до 22%. 

По итогам прошлого заседания 13 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б. п. до 19% годовых, хотя накануне аналитики не были единогласны в том, что регулятор вновь решится ужесточить денежно-кредитную политику. Повышения ждали лишь около половины участников консенсус-опроса «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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