Консенсус-прогноз: ЦБ повысит ключевую ставку до 20%

Совет директоров Банка России на предстоящем 25 октября заседании вновь повысит ключевую ставку, уверены все опрошенные «Ведомостями» аналитики. Чуть больше половины экспертов – 16 из 22 – полагают, что ставка вырастет с 19 до 20%. Еще шесть респондентов ожидают ее роста до 21%, а один эксперт допускает повышение сразу на 300 б. п. – до 22%.