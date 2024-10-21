Консенсус-прогноз: ЦБ повысит ключевую ставку до 20%Такое решение будет принято, чтобы компенсировать проинфляционные эффекты
Совет директоров Банка России на предстоящем 25 октября заседании вновь повысит ключевую ставку, уверены все опрошенные «Ведомостями» аналитики. Чуть больше половины экспертов – 16 из 22 – полагают, что ставка вырастет с 19 до 20%. Еще шесть респондентов ожидают ее роста до 21%, а один эксперт допускает повышение сразу на 300 б. п. – до 22%.
По итогам прошлого заседания 13 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б. п. до 19% годовых, хотя накануне аналитики не были единогласны в том, что регулятор вновь решится ужесточить денежно-кредитную политику. Повышения ждали лишь около половины участников консенсус-опроса «Ведомостей».
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