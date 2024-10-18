Антон Силуанов оценил расходы бюджета на льготную ипотеку

Антон Силуанов оценил расходы бюджета на льготную ипотекуПри текущей ставке за два года они превысят 2 трлн рублей
Расходы федерального бюджета на субсидирование ставок по льготной ипотеке в этом году составят около 1,1 трлн руб., сообщил «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Московского финансового форума. В случае сохранения ставки на текущем уровне (19%) в следующем году на эти цели из госказны будет направлена такая же сумма, добавил министр. Эти расходы уже предусмотрены в проекте бюджета, внесенном в Госдуму, уточнил Силуанов.
«1,1 трлн руб. на субсидирование ставок по льготной ипотеке [направляется из бюджета] в этом году. Там есть еще небольшое субсидирование по кредитам малому бизнесу. Если в следующем году ставка сохранится, то расходы будут на таком же уровне», – отметил министр финансов. Дополнительные расходы бюджета на льготные кредитные программы из-за повышения ставки министр финансов назвал «внушительными».
В этом году на субсидирование процентных ставок по нескольким программам, и в первую очередь ипотечным, дополнительно потребуется более 500 млрд руб. (по сравнению с уровнем, заложенным в проекте бюджета. – «Ведомости»), заявил Силуанов на пленарном заседании в Госдуме 17 октября.
На семейную ипотеку в проекте госбюджета на 2025-2027 гг. заложено 1,5 трлн руб. и еще 1,3 трлн руб. на другие льготные программы (финансирование принятых обязательств по программе льготной ипотеки + ипотека для IT-специалистов; дальневосточная и арктическая ипотека; сельская ипотека), сообщили в Минфине в конце сентября.
В июле завершилась массовая программа господдержки ипотеки на новостройки со ставкой 8%. На нее приходилось около 55% от всех выдач ипотеки с господдержкой, следует из данных Дом.РФ: за все время действия программы с весны 2020 г. банки выдали 1,6 млн кредитов на общую сумму более 6,2 трлн руб. Семейная программа была второй по популярности – с момента запуска в 2018 г. банки предоставили 1,2 млн кредитов на 5,6 трлн руб. Условия по ней правительство изменило 10 июля, сузив категории семей, которым она положена. Программа будет действовать до 31 декабря 2030 г.
Согласно новым требованиям, получить семейную ипотеку по ставке 6% с первоначальным взносом минимум 20% могут семьи хотя бы с одним ребенком до шести лет (до этого льготный кредит полагался семьям с ребенком, который родился с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г., и семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми). Также под новые условия попадают семьи с двумя несовершеннолетними детьми из городов с населением до 50 000 человек, из регионов с низким объемом строительства или из регионов с индивидуальными программами развития, а также семьи, где есть ребенок-инвалид. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах. Семейной ипотекой можно воспользоваться повторно, если предыдущая была оформлена до 23 декабря 2023 г. После этой даты получить льготный кредит возможно в случае, если предыдущий полностью погашен, а в семье родился еще один ребенок. Также при рождении ребенка можно рефинансировать ранее взятую ипотеку. Такие же условия действуют для жителей Дальнего Востока, для которых раньше ставка была 5%.
В этом году Банк России уже дважды повышал ключевую ставку: сначала в июле – с 16% до 18%, а затем в сентябре – до 19%. Регулятор не исключает еще одного повышения ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 октября, говорил 14 октября зампред ЦБ Алексей Заботкин. В то же время председатель Банка России Эльвира Набиуллина 17 октября говорила журналистам, что решение по ключевой ставке «не предопределено». При принятии решения регулятор будет оценивать «весь комплекс факторов», отметила Набиуллина.
Ранее в докладе «О чем говорят тренды» аналитики ЦБ отмечали, что расширение дефицита бюджета, значительное повышение утильсбора на импортные автомобили, а также индексация тарифов ЖКХ – это проинфляционные факторы. Подобный эффект должна компенсировать денежно-кредитная политика – то есть средний уровень ставки в ближайшее время «должен быть выше» при прочих равных, отмечается в документе.
Глава ВТБ Андрей Костин говорил накануне, что ЦБ до конца года может повысить ключевую ставку до 21% с нынешнего уровня в 19%. По его словам, смягчение денежно-кредитной политики может начаться во втором полугодии 2025 г.
Ранее «Ведомости» писали, что затянувшийся период высоких ставок увеличил также выплаты процентов по госдолгу в этом и в следующем годах. Дополнительные годовые расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга составляют около 0,05% ВВП, или 100 млрд руб. на каждый процентный пункт роста ключевой ставки, оценивал летом директор группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
Из Основных направлений бюджетной и налоговой политики следует, что расходы бюджета на обслуживание госдолга составят в следующем году 3,2 трлн руб.. Эта статья расходов вырастет на 39% по сравнению с 2024 г. Рост трат связан с увеличением объема госдолга в следующем году с 24,95 трлн в 2024 г. до 30,16 трлн руб., а относительно ВВП его уровень в 2025 г. увеличится с 15,7% до 16,5%, в 2026 г. – до 17,4% и до 18,1% в 2027 г. Минфин в пресс-релизе подчеркивает, что объем госдолга России останется на безопасном уровне (18% ВВП).