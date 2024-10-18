Антон Силуанов оценил расходы бюджета на льготную ипотеку

Согласно новым требованиям, получить семейную ипотеку по ставке 6% с первоначальным взносом минимум 20% могут семьи хотя бы с одним ребенком до шести лет (до этого льготный кредит полагался семьям с ребенком, который родился с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г., и семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми). Также под новые условия попадают семьи с двумя несовершеннолетними детьми из городов с населением до 50 000 человек, из регионов с низким объемом строительства или из регионов с индивидуальными программами развития, а также семьи, где есть ребенок-инвалид. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах. Семейной ипотекой можно воспользоваться повторно, если предыдущая была оформлена до 23 декабря 2023 г. После этой даты получить льготный кредит возможно в случае, если предыдущий полностью погашен, а в семье родился еще один ребенок. Также при рождении ребенка можно рефинансировать ранее взятую ипотеку. Такие же условия действуют для жителей Дальнего Востока, для которых раньше ставка была 5%.