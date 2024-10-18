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Бизнес предложил правительству смягчить последствия налоговых изменений

«Опора России» разработала свои предложения к проекту бюджета на будущую трехлетку
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Марат Абулхатин / ТАСС

Бизнес попросил депутатов ввести с 2026 г. обязательную ежегодную индексацию предельного порога доходов, при котором налогоплательщики упрощенной системы налогообложения (УСН) начинают исчислять и уплачивать НДС. Такая мера вошла в перечень предложений «Опоры России» к проекту закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» и Основным направлениям налоговой и бюджетной политики. Письмо направил президент бизнес-объединения Александр Калинин на имя председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Документ есть у «Ведомостей». Представитель Макарова подтвердил получение предложений от бизнес-объединения.

Плательщики УСН с доходами от 60 млн руб. будут обязаны исчислять и уплачивать НДС с 1 января 2025 г. Такая поправка вошла в состав структурных налоговых изменений, принятых летом текущего года. Они смогут самостоятельно выбрать ставку налога: 5% (при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.) без права вычета «входного» НДС или 20% (10%) с возможностью вычета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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