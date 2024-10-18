Бизнес предложил правительству смягчить последствия налоговых изменений«Опора России» разработала свои предложения к проекту бюджета на будущую трехлетку
Бизнес попросил депутатов ввести с 2026 г. обязательную ежегодную индексацию предельного порога доходов, при котором налогоплательщики упрощенной системы налогообложения (УСН) начинают исчислять и уплачивать НДС. Такая мера вошла в перечень предложений «Опоры России» к проекту закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» и Основным направлениям налоговой и бюджетной политики. Письмо направил президент бизнес-объединения Александр Калинин на имя председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Документ есть у «Ведомостей». Представитель Макарова подтвердил получение предложений от бизнес-объединения.
Плательщики УСН с доходами от 60 млн руб. будут обязаны исчислять и уплачивать НДС с 1 января 2025 г. Такая поправка вошла в состав структурных налоговых изменений, принятых летом текущего года. Они смогут самостоятельно выбрать ставку налога: 5% (при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.) без права вычета «входного» НДС или 20% (10%) с возможностью вычета.