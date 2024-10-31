Банкам выделили лимит в 350 млрд рублей на предоставление «Семейной ипотеки»«Дом.РФ» запустил процесс его распределения между кредиторами
«Дом.РФ», как оператор программы, запустил процесс распределения этого лимита между кредиторами, итоги будут подведены уже на следующей неделе», – говорится в сообщении.
Сбербанк с 30 октября приостановил запись на сделки по «Семейной ипотеке». Причиной стало исчерпание лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы. Банк восстановит запись после получения дополнительного лимита от государства, сообщал «Ведомостям» представитель организации.
По той же причине ВТБ с 31 октября также временно приостановил запись на сделки по «Семейной ипотеке». Банк выразил готовность продолжить работу в этом направлении после того, как правительство выделит новые лимиты по «Семейной ипотеке».
Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет. В июле Минфин сообщил о перезапуске программы.