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Банкам выделили лимит в 350 млрд рублей на предоставление «Семейной ипотеки»

«Дом.РФ» запустил процесс его распределения между кредиторами
Ведомости

Дополнительный лимит в размере 350 млрд руб. выделен на реализацию госпрограммы «Семейная ипотека», процесс его распределения между банками уже начат. Об этом сообщила пресс-службе «Дом.РФ», пишет ТАСС.

«Дом.РФ», как оператор программы, запустил процесс распределения этого лимита между кредиторами, итоги будут подведены уже на следующей неделе», – говорится в сообщении.

Сбербанк с 30 октября приостановил запись на сделки по «Семейной ипотеке». Причиной стало исчерпание лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы. Банк восстановит запись после получения дополнительного лимита от государства, сообщал «Ведомостям» представитель организации.

По той же причине ВТБ с 31 октября также временно приостановил запись на сделки по «Семейной ипотеке». Банк выразил готовность продолжить работу в этом направлении после того, как правительство выделит новые лимиты по «Семейной ипотеке».

Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет. В июле Минфин сообщил о перезапуске программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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