ВТБ исчерпал лимит по семейной ипотеке и приостанавливает запись на сделки

10 октября вице-президент ВТБ Анжелика Рогожкина заявила, что выдача ипотечных кредитов в России в 2024 г. может сократиться примерно на 35%. По ее словам, с начала года семейная ипотека претерпела ряд трансформаций, снижающих для населения возможность обращаться за ипотечными кредитами. Рогожкина отметила, что будет снижаться тенденция оформления жилья в ипотеку в качестве инвестиции.