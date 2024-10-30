ВТБ исчерпал лимит по семейной ипотеке и приостанавливает запись на сделки
ВТБ с 31 октября временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель банка.
«Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач», – уточнили в кредитной организации.
Клиенты с ранее назначенными сделками смогут провести их без ограничений. Банк выразил готовность продолжить работу в этом направлении после того, как правительство выделит новые лимиты по семейной ипотеке.
30 октября запись на сделки по семейной ипотеке приостановил Сбербанк. Причиной стало исчерпание лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы. Банк пообещал восстановить запись после получения «дополнительного лимита от государства».
10 октября вице-президент ВТБ Анжелика Рогожкина заявила, что выдача ипотечных кредитов в России в 2024 г. может сократиться примерно на 35%. По ее словам, с начала года семейная ипотека претерпела ряд трансформаций, снижающих для населения возможность обращаться за ипотечными кредитами. Рогожкина отметила, что будет снижаться тенденция оформления жилья в ипотеку в качестве инвестиции.
Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет. В июле Минфин сообщил о перезапуске программы.