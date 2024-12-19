Путин поручил разобраться с ценами на авиаперелеты для многодетных семей

Путин поручил разобраться с ценами на авиаперелеты для многодетных семейТекущие принципы ценообразования дают авиакомпаниям пространство для маневра
Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с авиакомпаниями урегулировать проблему предоставления 50%-ных скидок на перелеты для многодетных семей. Об этом глава государства заявил на прямой линии 19 декабря. Решить обозначенную проблему было поручено до 14 января 2025 г.
Поводом для обращения к этой теме на пресс-конференции стал вопрос многодетной жительницы Сургута Анны Шенкао (в семье пятеро детей), которая пожаловалась президенту на дорогие авиабилеты.
Путин напомнил, что многодетным семьям авиаперевозчики должны предоставлять льготу в 50% от стандартного тарифа. «Что делают компании – они вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф. А потом говорят, что это уже льготный тариф и скидку в 50% предоставлять не будут. Эта практика должна быть прекращена», – подчеркнул президент.
Минтранс уже приступил к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты, говорится в сообщении ведомства. Решения будут выработаны к середине января 2025 г. По данным министерства, за 2023 г. 20 крупнейших российских авиакомпаний перевезли 7,3 млн детей до 12 лет, а за 10 месяцев 2024 г. перевезено уже 7,1 млн детей. Дети до двух лет перевозятся бесплатно по маршрутам внутри страны и со скидкой 90% на международных рейсах, напоминает Минтранс.
Поддержка также оказывается в рамках трех программ субсидирования, которые будут продолжены в 2025 г., говорит представитель ведомства. Речь идет о субсидиях на региональные рейсы в обход Москвы (постановление 1242), на полеты между центральной частью России, Дальним Востоком и Калининградом (постановление 215) и субсидиях на социально значимые авиамаршруты на Дальнем Востоке (постановление 1172).
По программе субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока и Калининграда правом на льготные тарифы обладают в том числе многодетные родители, пассажиры до 23 лет, студенты калининградских вузов, а дети до 12 лет получают дополнительную скидку от 25%, отмечает Минтранс. По словам представителя ведомства, сейчас прорабатывается вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна.
При этом в середине ноября «Коммерсантъ» писал, что Минтранс и Росавиация до сих пор не могут согласовать с Минфином условия предоставления субсидий на 2025 г. по всем трем указанным программам.
Представитель S7 сказал «Ведомостям», что за 11 месяцев текущего года минимальный размер скидки на детский авиабилет на рейсы компании составил 30%. Почти половина детей-пассажиров получила скидку 50% и более, а пятая часть – дисконт в 70% и более, отметил собеседник. Всего с начала года рейсами авиакомпании воспользовались 1,3 млн детей в возрасте до 12 лет, вместе с ними совершили перелеты 1,55 млн взрослых пассажиров, добавил он.
Авиакомпании любят манипулировать скидками на билеты за счет истории со сборами: занижая тариф и завышая сборы, можно сократить размер скидки, объясняет главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. «Условно, при стоимости билета в 10 000 руб. тариф может составлять 1000 руб., а сборы – 9000 руб. Субсидированная государством скидка применяется только к тарифу, поэтому дисконт действительно может составлять меньше 50% от цены билета», – поясняет он.
По словам эксперта, при расчете скидки авиакомпании могут также брать за основу стоимость полного годового тарифа, то есть самого дорогого варианта перелета экономклассом. Например, у «Аэрофлота» на направлении между Москвой и Санкт-Петербургом билет за пару часов до вылета будет стоить почти 40 000 руб. Таким образом, остальные тарифы авиакомпании, когда билет покупают заранее, по факту уже можно назвать дисконтированными, рассуждает Шатилин.