Путин поручил разобраться с ценами на авиаперелеты для многодетных семей

Минтранс уже приступил к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты, говорится в сообщении ведомства. Решения будут выработаны к середине января 2025 г. По данным министерства, за 2023 г. 20 крупнейших российских авиакомпаний перевезли 7,3 млн детей до 12 лет, а за 10 месяцев 2024 г. перевезено уже 7,1 млн детей. Дети до двух лет перевозятся бесплатно по маршрутам внутри страны и со скидкой 90% на международных рейсах, напоминает Минтранс.