Участники спецоперации смогут получить гранты на свое дело в сельском хозяйстве
Ветераны и участники спецоперации, уволенные в запас, смогут получить грант «Агромотиватор» размером до 7 млн руб. для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
На максимальный размер гранта смогут претендовать те, кто намерен заниматься разведением крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции. По другим направлениям поддержка составит до 5 млн руб.
«Еще одна мера для улучшения ситуации с кадрами – предоставление нового вида поддержки малым предпринимателям на селе. Такой грант станут получать ветераны и участники специальной военной операции, которые уволились в запас и готовы заниматься сельским хозяйством», – сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, добавив, что изменения вступили в силу с 1 января.
19 ноября 2024 г. Госдума приняла закон о списании просроченных кредитных обязательств до 10 млн руб. для участников спецоперации, которые заключат контракт с Минобороны после 1 декабря 2024 г. 13 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации размера выплат в зависимости от тяжести увечья.