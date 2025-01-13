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Участники спецоперации смогут получить гранты на свое дело в сельском хозяйстве

Ведомости

Ветераны и участники спецоперации, уволенные в запас, смогут получить грант «Агромотиватор» размером до 7 млн руб. для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На максимальный размер гранта смогут претендовать те, кто намерен заниматься разведением крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции. По другим направлениям поддержка составит до 5 млн руб.

«Еще одна мера для улучшения ситуации с кадрами – предоставление нового вида поддержки малым предпринимателям на селе. Такой грант станут получать ветераны и участники специальной военной операции, которые уволились в запас и готовы заниматься сельским хозяйством», – сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, добавив, что изменения вступили в силу с 1 января.

19 ноября 2024 г. Госдума приняла закон о списании просроченных кредитных обязательств до 10 млн руб. для участников спецоперации, которые заключат контракт с Минобороны после 1 декабря 2024 г. 13 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации размера выплат в зависимости от тяжести увечья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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