Участники спецоперации смогут получить гранты на свое дело в сельском хозяйстве

«Еще одна мера для улучшения ситуации с кадрами – предоставление нового вида поддержки малым предпринимателям на селе. Такой грант станут получать ветераны и участники специальной военной операции, которые уволились в запас и готовы заниматься сельским хозяйством», – сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, добавив, что изменения вступили в силу с 1 января.