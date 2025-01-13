Песков: в Кремле не обсуждается тема отмены ЕГЭ

В июне 2024 г. депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Поправки представлены к закону «Об образовании в РФ». В случае принятия инициатива вступила бы в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ были бы действительны еще четыре года после сдачи.