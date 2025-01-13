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Песков: в Кремле не обсуждается тема отмены ЕГЭ

Ведомости

Кремль не является участником дискуссии об отмене ЕГЭ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве и, прежде всего, Минобр», – пояснил Песков.

В июне 2024 г. депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Поправки представлены к закону «Об образовании в РФ». В случае принятия инициатива вступила бы в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ были бы действительны еще четыре года после сдачи.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предложения по отмене ЕГЭ являются популизмом, депутаты не предлагают альтернативу экзамену.

ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен после 11-го класса, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в отечественные вузы. ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Основной период ЕГЭ пройдет в 2025 г. с 23 мая по 11 июня, пересдачи – 3 и 4 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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