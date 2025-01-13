Песков: в Кремле не обсуждается тема отмены ЕГЭ
Кремль не является участником дискуссии об отмене ЕГЭ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве и, прежде всего, Минобр», – пояснил Песков.
В июне 2024 г. депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Поправки представлены к закону «Об образовании в РФ». В случае принятия инициатива вступила бы в силу с 1 января 2025 г., но результаты ЕГЭ были бы действительны еще четыре года после сдачи.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предложения по отмене ЕГЭ являются популизмом, депутаты не предлагают альтернативу экзамену.
ЕГЭ – обязательный выпускной экзамен после 11-го класса, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в отечественные вузы. ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Основной период ЕГЭ пройдет в 2025 г. с 23 мая по 11 июня, пересдачи – 3 и 4 июля.