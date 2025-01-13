В Британии выпустят памятную монету к 75-летию со дня смерти Джорджа Оруэлла

Монета номиналом два фунта стерлингов будет выпущена 15 января. На ее реверсе изображен объектив камеры, напоминающий глаз и символизирующий всевидящее око «Большого Брата» – персонажа одного из самых известных романов Оруэлла «1984», который был диктатором государства Океания и партии «Ангсоц». Вокруг объектива будет написана цитата из этой же книги: «Большой брат следит за тобой». На монете также будет фраза «Была правда и была неправда» из романа «1984».