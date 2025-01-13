В Британии выпустят памятную монету к 75-летию со дня смерти Джорджа Оруэлла
По случаю 75-й годовщины со дня смерти писателя и журналиста Джорджа Оруэлла (настоящее имя Эрик Артур Блэр) в Великобритании выпустят памятную монету. Об этом сообщается на сайте Королевского монетного двора.
Монета номиналом два фунта стерлингов будет выпущена 15 января. На ее реверсе изображен объектив камеры, напоминающий глаз и символизирующий всевидящее око «Большого Брата» – персонажа одного из самых известных романов Оруэлла «1984», который был диктатором государства Океания и партии «Ангсоц». Вокруг объектива будет написана цитата из этой же книги: «Большой брат следит за тобой». На монете также будет фраза «Была правда и была неправда» из романа «1984».
Джордж Оруэлл родился 25 июня 1903 г. Он прославился своей сатирической повестью «Скотный двор» и антиутопическим романом «1984». В своих произведениях писатель критиковал тоталитаризм, национализм и агрессивную пропаганду. Является также автором документальных произведений о жизни рабочего класса и гражданской войне в Испании. Оруэлл скончался 21 января 1950 г. в Лондоне. В 2008 г. The Times поставила его на второе место среди 50 величайших британских писателей с 1945 г.