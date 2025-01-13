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В Британии выпустят памятную монету к 75-летию со дня смерти Джорджа Оруэлла

Ведомости

По случаю 75-й годовщины со дня смерти писателя и журналиста Джорджа Оруэлла (настоящее имя Эрик Артур Блэр) в Великобритании выпустят памятную монету. Об этом сообщается на сайте Королевского монетного двора.

Монета номиналом два фунта стерлингов будет выпущена 15 января. На ее реверсе изображен объектив камеры, напоминающий глаз и символизирующий всевидящее око «Большого Брата» – персонажа одного из самых известных романов Оруэлла «1984», который был диктатором государства Океания и партии «Ангсоц». Вокруг объектива будет написана цитата из этой же книги: «Большой брат следит за тобой». На монете также будет фраза «Была правда и была неправда» из романа «1984».

Джордж Оруэлл родился 25 июня 1903 г. Он прославился своей сатирической повестью «Скотный двор» и антиутопическим романом «1984». В своих произведениях писатель критиковал тоталитаризм, национализм и агрессивную пропаганду. Является также автором документальных произведений о жизни рабочего класса и гражданской войне в Испании. Оруэлл скончался 21 января 1950 г. в Лондоне. В 2008 г. The Times поставила его на второе место среди 50 величайших британских писателей с 1945 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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