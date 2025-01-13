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Директором музея истории ГУЛАГа назначена Анна Трапкова

Ведомости

Глава музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова назначена директором музея истории ГУЛАГа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент культуры Москвы и информацию самого музея.

Официально Трапкова вступит в должность с 21 января.

Музей истории ГУЛАГа в Москве временно приостанавил работу 14 ноября 2024 г. Специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний выявили нарушения пожарной безопасности.

Музей был основан в июле 2001 г. Он располагается в 1-м Самотечном переулке Москвы. Экспозиция посвящена жертвам репрессий.

Трапковой 44 года, с 2012 по 2013 г. она работала в Министерстве культуры РФ в должности заместителя директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества, занималась проектами создания инновационных культурных центров. С 2013 по 2014 г. занимала руководящую должность в отделе «Управления проектами» в «Рамблер интернет холдинге». С 2014 по 2017 г. работала заместителем директора в государственном музее изобразительных искусств имени А .С. Пушкина, курировала вопросы развития Музейного городка. С 2017 по 2019 г. была заместителем гендиректора по реконструкции и развитию в Музее современного искусства «Гараж». Курировала вопросы реконструкции павильона «Шестигранник» и проект по созданию игровой площадки «Салют» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Гендиректором «Музея Москвы» стала в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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