Директором музея истории ГУЛАГа назначена Анна Трапкова

Трапковой 44 года, с 2012 по 2013 г. она работала в Министерстве культуры РФ в должности заместителя директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества, занималась проектами создания инновационных культурных центров. С 2013 по 2014 г. занимала руководящую должность в отделе «Управления проектами» в «Рамблер интернет холдинге». С 2014 по 2017 г. работала заместителем директора в государственном музее изобразительных искусств имени А .С. Пушкина, курировала вопросы развития Музейного городка. С 2017 по 2019 г. была заместителем гендиректора по реконструкции и развитию в Музее современного искусства «Гараж». Курировала вопросы реконструкции павильона «Шестигранник» и проект по созданию игровой площадки «Салют» на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Гендиректором «Музея Москвы» стала в 2019 г.