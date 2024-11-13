Музей истории ГУЛАГа в Москве приостанавливает свою работу
Музей истории ГУЛАГа в Москве временно приостанавливает работу с 14 ноября, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения. Специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний выявили нарушения пожарной безопасности.
«Согласно заключению, они [нарушения] создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены. Деньги за приобретенные билеты на мероприятия и посещение экспозиции можно будет вернуть в любое время», – говорится в сообщении музея.
Музей истории ГУЛАГа был основан в июле 2001 г. Он располагается в 1-м Самотечном переулке Москвы. Экспозиция музея посвящена жертвам репрессий.