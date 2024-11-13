Музей истории ГУЛАГа в Москве приостанавливает свою работу

«Согласно заключению, они [нарушения] создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены. Деньги за приобретенные билеты на мероприятия и посещение экспозиции можно будет вернуть в любое время», – говорится в сообщении музея.