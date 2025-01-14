В Госдуме анонсировали ужесточение законодательства об иноагентах

Законодательство уже запрещает иностранным агентам преподавать и заниматься просвещением, а созданный ими контент запрещен для распространения среди несовершеннолетних. 17 декабря 2024 г. Дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о рублевых спецсчетах для иноагентов, а 28 декабря его подписал президент Владимир Путин. Согласно поправкам, иноагенты, получающие в России доход от интеллектуальной деятельности, обязаны открывать один специальный рублевый счет, на который и должны перечисляться авторские вознаграждения. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. При этом списания с этого счета в бюджет РФ по обязательствам иноагентов возможны по решению суда.