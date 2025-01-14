В Госдуме анонсировали ужесточение законодательства об иноагентах
Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции готовится внести на рассмотрение пакет законопроектов, направленный на ужесточение законодательства в отношении иноагентов. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев, по его мнению, новые меры позволят «обезопасить суверенитет России».
Пискарев заявил, что в настоящее время иностранные агенты являются основными «проводниками» антироссийской риторики, а потому именно ужесточение и ухудшение их правового положения поможет «обезопасить» страну. Глава комитета отметил, что в первую очередь от влияния иноагентов парламентарии постараются защитить сферу образования.
Законодательство уже запрещает иностранным агентам преподавать и заниматься просвещением, а созданный ими контент запрещен для распространения среди несовершеннолетних. 17 декабря 2024 г. Дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о рублевых спецсчетах для иноагентов, а 28 декабря его подписал президент Владимир Путин. Согласно поправкам, иноагенты, получающие в России доход от интеллектуальной деятельности, обязаны открывать один специальный рублевый счет, на который и должны перечисляться авторские вознаграждения. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. При этом списания с этого счета в бюджет РФ по обязательствам иноагентов возможны по решению суда.
Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 ноября. Инициаторами выступили 429 депутатов во главе с председателем парламента Вячеславом Володиным. Последний в своем Telegram-канале по случаю принятия закона написал, что он запретит «обогащаться негодяям за счет граждан и страны», которую они «предали». Глава комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев еще 20 ноября в ходе принятия закона в первом чтении заявлял, что данная инициатива – не последний шаг «по защите суверенитета и безопасности государства». По его словам, иноагенты как минимум должны быть ограничены в своих финансовых правах, поскольку «действуют против интересов нашей страны».