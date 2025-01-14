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В Госдуме анонсировали ужесточение законодательства об иноагентах

Ведомости

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции готовится внести на рассмотрение пакет законопроектов, направленный на ужесточение законодательства в отношении иноагентов. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев, по его мнению, новые меры позволят «обезопасить суверенитет России».

Пискарев заявил, что в настоящее время иностранные агенты являются основными «проводниками» антироссийской риторики, а потому именно ужесточение и ухудшение их правового положения поможет «обезопасить» страну. Глава комитета отметил, что в первую очередь от влияния иноагентов парламентарии постараются защитить сферу образования.

Также будет ужесточена административная ответственность за ряд статей для иноагентов, а также будут созданы инструменты, для привлечения к ответственности лиц, находящихся за рубежом, заявил Пискарев, не уточнив, какие именно. Как уточняет «Интерфакс», пакет планируется внести до конца месяца.

Законодательство уже запрещает иностранным агентам преподавать и заниматься просвещением, а созданный ими контент запрещен для распространения среди несовершеннолетних. 17 декабря 2024 г. Дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о рублевых спецсчетах для иноагентов, а 28 декабря его подписал президент Владимир Путин. Согласно поправкам, иноагенты, получающие в России доход от интеллектуальной деятельности, обязаны открывать один специальный рублевый счет, на который и должны перечисляться авторские вознаграждения. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. При этом списания с этого счета в бюджет РФ по обязательствам иноагентов возможны по решению суда.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 ноября. Инициаторами выступили 429 депутатов во главе с председателем парламента Вячеславом Володиным. Последний в своем Telegram-канале по случаю принятия закона написал, что он запретит «обогащаться негодяям за счет граждан и страны», которую они «предали». Глава комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев еще 20 ноября в ходе принятия закона в первом чтении заявлял, что данная инициатива – не последний шаг «по защите суверенитета и безопасности государства». По его словам, иноагенты как минимум должны быть ограничены в своих финансовых правах, поскольку «действуют против интересов нашей страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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