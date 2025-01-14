В Москве убит чемпион по гиревому спорту Фещенко
В Москве был застрелен чемпион по гиревому спорту Владимир Фещенко, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
По данным РБК, основной версией является убийство по неосторожности, пистолетная пуля попала мужчине в голову. Уточняется, что инцидент произошел 13 января в центре Москвы на Ольховой улице. На этой улице находятся несколько структур Минобороны, а также управление ФСБ по Московскому военному округу.
Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, причиной убийства стал бытовой конфликт с военным. Подозреваемый в убийстве уже задержан.
Фещенко – чемпион России по гиревому спорту, в 2017 г. он выиграл юниорский и взрослый чемпионаты России в весовой категории до 85 кг.