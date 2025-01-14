В Москве убит чемпион по гиревому спорту Фещенко

По данным РБК, основной версией является убийство по неосторожности, пистолетная пуля попала мужчине в голову. Уточняется, что инцидент произошел 13 января в центре Москвы на Ольховой улице. На этой улице находятся несколько структур Минобороны, а также управление ФСБ по Московскому военному округу.