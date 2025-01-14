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Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила о ремиссии в борьбе с раком

Ведомости

Принцесса Уэльская Кэтрин рассказала о ремиссии в борьбе раком. Об этом она сообщила на своей странице в X.

«Это облегчение, что сейчас наступила ремиссия, но я по-прежнему сосредоточена на выздоровлении. Любому, кто пережил онкологический диагноз, требуется время, чтобы приспособиться к новой жизни. Однако я с нетерпением жду предстоящего года <...>», – написала она.

Кроме того, в посте принцесса Уэльская поблагодарила больницу, в которой лечилась, и всех тех, кто был «рядом со мной и Уильямом, пока мы все это проходили».

В сентябре 2024 г. Кэтрин вернулась к работе после завершения курса химиотерапии.

Кейт Миддлтон находилась на больничном с января 2024 г., тогда ее положили в больницу для «операции на брюшной полости». Никаких других подробностей не сообщалось. В марте она сообщила, что после операции у нее был обнаружен рак на ранней стадии и она начала профилактическую химиотерапию. С тех пор она редко появлялась на публике. 9 сентября стало известно, что принцесса Уэльская завершила лечение от рака.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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