Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила о ремиссии в борьбе с раком
Принцесса Уэльская Кэтрин рассказала о ремиссии в борьбе раком. Об этом она сообщила на своей странице в X.
«Это облегчение, что сейчас наступила ремиссия, но я по-прежнему сосредоточена на выздоровлении. Любому, кто пережил онкологический диагноз, требуется время, чтобы приспособиться к новой жизни. Однако я с нетерпением жду предстоящего года <...>», – написала она.
Кроме того, в посте принцесса Уэльская поблагодарила больницу, в которой лечилась, и всех тех, кто был «рядом со мной и Уильямом, пока мы все это проходили».
В сентябре 2024 г. Кэтрин вернулась к работе после завершения курса химиотерапии.
Кейт Миддлтон находилась на больничном с января 2024 г., тогда ее положили в больницу для «операции на брюшной полости». Никаких других подробностей не сообщалось. В марте она сообщила, что после операции у нее был обнаружен рак на ранней стадии и она начала профилактическую химиотерапию. С тех пор она редко появлялась на публике. 9 сентября стало известно, что принцесса Уэльская завершила лечение от рака.