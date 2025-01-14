Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила о ремиссии в борьбе с раком

Кейт Миддлтон находилась на больничном с января 2024 г., тогда ее положили в больницу для «операции на брюшной полости». Никаких других подробностей не сообщалось. В марте она сообщила, что после операции у нее был обнаружен рак на ранней стадии и она начала профилактическую химиотерапию. С тех пор она редко появлялась на публике. 9 сентября стало известно, что принцесса Уэльская завершила лечение от рака.