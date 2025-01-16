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СК рассказал о роли двух новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Они организовали место укрытия для исполнителя теракта
Ведомости

В ходе расследования о террористическом акте, в результате которого были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, были задержаны еще два человека, которые помогали преступнику, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Сотрудниками ФСБ и МВД была установлена личность исполнителя преступления, который был задержан вскоре после преступления. Им оказался некий Ахмаджон Курбонов. Он привел в действие взрывное устройство, установленное им на самокате рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и Поликарпов.

Неизвестный куратор преступления после совершения теракта направил Курбонову сообщение с адресом арендованной для него комнаты. По пути в убежище Курбонов был задержан сотрудниками полиции.

СК было также установлено, что к преступлению также причастны Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Они организовывали место укрытия для исполнителя. Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК Р), перед судом возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.

Заказчики преступления еще не установлены.

13 января «Коммерсантъ» сообщал, что по делу об убийстве Кириллова задержали двух уроженцев Ингушетии. Они находились под административной стражей в СИЗО, после чего были направлены в Москву.

18 декабря Следственный комитет сообщил, что подозреваемый в убийстве гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов задержан. 19 декабря фигуранта дела заключили под стражу до 17 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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