СК рассказал о роли двух новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

СК рассказал о роли двух новых фигурантов дела об убийстве генерала КирилловаОни организовали место укрытия для исполнителя теракта
В ходе расследования о террористическом акте, в результате которого были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, были задержаны еще два человека, которые помогали преступнику, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Сотрудниками ФСБ и МВД была установлена личность исполнителя преступления, который был задержан вскоре после преступления. Им оказался некий Ахмаджон Курбонов. Он привел в действие взрывное устройство, установленное им на самокате рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и Поликарпов.
Неизвестный куратор преступления после совершения теракта направил Курбонову сообщение с адресом арендованной для него комнаты. По пути в убежище Курбонов был задержан сотрудниками полиции.
СК было также установлено, что к преступлению также причастны Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Они организовывали место укрытия для исполнителя. Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК Р), перед судом возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу.
Заказчики преступления еще не установлены.
13 января «Коммерсантъ» сообщал, что по делу об убийстве Кириллова задержали двух уроженцев Ингушетии. Они находились под административной стражей в СИЗО, после чего были направлены в Москву.
18 декабря Следственный комитет сообщил, что подозреваемый в убийстве гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов задержан. 19 декабря фигуранта дела заключили под стражу до 17 февраля.