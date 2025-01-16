СК рассказал о роли двух новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Сотрудниками ФСБ и МВД была установлена личность исполнителя преступления, который был задержан вскоре после преступления. Им оказался некий Ахмаджон Курбонов. Он привел в действие взрывное устройство, установленное им на самокате рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и Поликарпов.