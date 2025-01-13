«Коммерсантъ»: в деле об убийстве Кириллова появились два фигуранта из Ингушетии

Предписывать статью о терроризме ингушам не стали. Сейчас оба находятся под административными арестами за неповиновение представителям полиции и мелкое хулиганство. Когда срок пребывания в СИЗО закончится, предполагаемых пособников направят в Москву, где сотрудники Следственного комитета России и ФСБ продолжат расследование уголовного дела об убийстве, изготовлении взрывного устройства и теракте (ст. 105, 223.1 и 205 УК РФ).