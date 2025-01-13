«Коммерсантъ»: в деле об убийстве Кириллова появились два фигуранта из Ингушетии
По делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России (РХБЗ ВС РФ) генерала-лейтенанта Игоря Кириллова задержали еще двух фигурантов, пишет «Коммерсантъ».
Оперативные службы задержали в Сибири двух уроженцев Ингушетии, занимавшихся мелким бизнесом в Москве. Сообщается, что пособники Ахмада Курбанова, которого арестовали в связи с непосредственным убийством Кириллова по заказу Службы безопасности Украины (СБУ), принадлежат к боевому крылу группы (вирда) последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева
Уроженцы Ингушетии предоставили Курбанову съемную квартиру в подмосковном городе Электроугли. Ключи террористу они передали в одном из торговых центров, но когда узнали о совершенном преступлении, попытались скрыться.
Предписывать статью о терроризме ингушам не стали. Сейчас оба находятся под административными арестами за неповиновение представителям полиции и мелкое хулиганство. Когда срок пребывания в СИЗО закончится, предполагаемых пособников направят в Москву, где сотрудники Следственного комитета России и ФСБ продолжат расследование уголовного дела об убийстве, изготовлении взрывного устройства и теракте (ст. 105, 223.1 и 205 УК РФ).
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом.
18 декабря Следственный комитет сообщил, что подозреваемый в убийстве гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов задержан. 19 декабря фигуранта дела заключили под стражу до 17 февраля.