Фигуранту дела об убийстве Кириллова предъявили обвинение

«В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. За совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере $100 000 и выезд в одну из европейских стран для проживания», – сообщили в ведомстве.