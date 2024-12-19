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Фигуранту дела об убийстве Кириллова предъявили обвинение

Ведомости

Гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, подозреваемому в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, предъявили обвинение в терроризме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечает агентство, Курбанов проходит по трем статьям – 105-й, 205-й и 222-й УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов). Ранее агентство сообщало, что ходатайство об аресте Курбанова поступило в суд.

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. 18 декабря СК сообщил, что Курбанов был задержан.

«В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. За совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере $100 000 и выезд в одну из европейских стран для проживания», – сообщили в ведомстве.

19 декабря «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах писало, что силовики проверяют законность нахождения в России предполагаемого исполнителя убийства Кириллова и Поликарпова. 19 декабря Курбанова доставили на место взрыва.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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