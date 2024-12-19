Фигуранту дела об убийстве Кириллова предъявили обвинение
Гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, подозреваемому в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, предъявили обвинение в терроризме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечает агентство, Курбанов проходит по трем статьям – 105-й, 205-й и 222-й УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов). Ранее агентство сообщало, что ходатайство об аресте Курбанова поступило в суд.
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. 18 декабря СК сообщил, что Курбанов был задержан.
«В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. За совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере $100 000 и выезд в одну из европейских стран для проживания», – сообщили в ведомстве.
19 декабря «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах писало, что силовики проверяют законность нахождения в России предполагаемого исполнителя убийства Кириллова и Поликарпова. 19 декабря Курбанова доставили на место взрыва.