Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Подозреваемого в убийстве Кириллова доставили на место взрыва

Ведомости

Предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, привезли на место преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Подозреваемый доставлен на место теракта для проведения следственных действий – проверки показаний на месте, уточнил собеседник агентства. Охрана мужчины усилена, двор жилого комплекса, где произошел взрыв, оцеплен.

17 декабря Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. На следующий день представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что задержан вероятный исполнитель убийства – 29-летний гражданин Узбекистана. Во время допроса подозреваемый рассказал, что по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство, которое установил на припаркованном у подъезда электросамокате. За совершение теракта мужчине пообещали $100 000 и выезд в одну из стран Европы. Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство», «теракт» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».

The New York Times писала, что служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за теракт. Представитель украинской спецслужбы заявил изданию, что СБУ считала Кириллова своей «законной целью».

19 декабря «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах писало, что силовики проверяют законность нахождения в России предполагаемого исполнителя убийства Кириллова и Поликарпова.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных