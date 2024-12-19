Подозреваемого в убийстве Кириллова доставили на место взрыва

17 декабря Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. На следующий день представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что задержан вероятный исполнитель убийства – 29-летний гражданин Узбекистана. Во время допроса подозреваемый рассказал, что по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство, которое установил на припаркованном у подъезда электросамокате. За совершение теракта мужчине пообещали $100 000 и выезд в одну из стран Европы. Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство», «теракт» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».