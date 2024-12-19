Подозреваемого в убийстве Кириллова доставили на место взрыва
Предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, привезли на место преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Подозреваемый доставлен на место теракта для проведения следственных действий – проверки показаний на месте, уточнил собеседник агентства. Охрана мужчины усилена, двор жилого комплекса, где произошел взрыв, оцеплен.
17 декабря Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. На следующий день представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что задержан вероятный исполнитель убийства – 29-летний гражданин Узбекистана. Во время допроса подозреваемый рассказал, что по заданию украинских спецслужб прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство, которое установил на припаркованном у подъезда электросамокате. За совершение теракта мужчине пообещали $100 000 и выезд в одну из стран Европы. Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство», «теракт» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».
The New York Times писала, что служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за теракт. Представитель украинской спецслужбы заявил изданию, что СБУ считала Кириллова своей «законной целью».
19 декабря «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах писало, что силовики проверяют законность нахождения в России предполагаемого исполнителя убийства Кириллова и Поликарпова.